Situación "insostenible" en el Hospital de Jerez: "Nos va a costar la salud"

12 horas. Dos enfermeras. 13 pacientes por cada trabajadora. La planta de Cardiología del Hospital de Jerez vive una situación "insostenible" y puede haber consecuencias. La plantilla de Enfermería ya no aguanta más y alza la voz ante la presión asistencial "desmedida" que está sufriendo desde hace meses.

"Tenemos turnos de 12 horas y en la actualidad hay abiertas 26 camas. De 8 a 15 horas somos tres enfermeras para 26 pacientes de cama (consiguieron hace poco una trabajadora extra para las mañanas) y hay otro paciente del Hospital de Día, que viene de los centros de Sanlúcar o Villamartín. Ya eso es una cantidad bastante considerable, pero es que a partir de las tres de la tarde nos quedamos sólo dos compañeras para todo", relata una trabajadora de la planta.

Ya no es sólo el volumen de pacientes, sino la variedad de diagnósticos que tienen. La plantilla explica que "tenemos pacientes oncológicos, de hematología, de digestivo, en aislamiento, pacientes con monitores de telemetría... Y cada uno necesita unos cuidados específicos. Y no hay tiempo". "Y eso sin contar cuando hay una parada, que necesita al menos dos enfermeras. Si eso ocurre a partir de las tres de la tarde, el resto de pacientes de la planta se queda sin enfermeras. Además, por la mañana nos han quitado la consulta de enfermería, por lo que asumimos más cargas en las primeras horas. Es una situación muy complicada que se podría solucionar de forma fácil: contratando a más personal", añaden.

"La planta de Cardiología está como si fueran servicios mínimos. Si hubiera una huelga no podríamos secundarla porque ya somos el mínimo personal. Estamos preparando y entregando escritos porque ahora mismo estamos haciendo enfermería de supervivencia", remarcan desde el servicio. "No tenemos tiempo a veces ni para sentarnos a comer, pero al parecer la dirección del área lo que quiere es mejorar el capítulo 1 de Personal. El disgusto en el Hospital es generalizado", subrayan.

Todos los testimonios coinciden: "Llegamos a nuestras casas con la sensación de inseguridad porque no puedes controlarlo todo como te gustaría. Te cuestionas si se podría haber hecho mejor, pero es que no hay tiempo, estamos exhaustas. Muchas veces llegas a casa con muchos nervios y aunque en la planta todos vamos a una, el ambiente es de muchísimo estrés y se nota". "Lo que nos da miedo es que los cuidados se están mermando porque es que no podemos llegar a más. Esto ya es insoportable. No podemos tratarlos como merecen porque vamos corriendo de un lado a otro. Cuando vienen los médicos a la planta son al menos 2 o 3 profesionales pidiendo cosas... Me voy a mi casa con la sensación de que soy una inútil porque no he podido llegar a todo. Me encanta hablar con los pacientes, pero si me entretengo cinco minutos con uno, al siguiente ya le faltan 10", explica otra enfermera.

Con décadas de trabajo a su espalda, una enfermera de Cardiología detalla que "la situación en la que estamos no la he vivido nunca. Nos va a costar la salud física y mental. Cuando la compañera del turno de 8 a 15 se va, dos de nosotras tenemos que asumir a sus 10 pacientes, más lo que ya tenemos. No hay tiempo para comer, porque no se va a quedar una para 26 camas ¿no? Nos mandan a hacer cursos para dar cuidados de calidad, pero ¿cómo? ¿Y nosotras? Estamos hiperestresados. Necesitamos un refuerzo y vamos a movernos lo que haga falta para reclamarlo".

"Estamos desbordados, llegando al límite y cualquier día pasará algo y nosotros estamos a pie de la cama y ¿alguien nos va a respaldar? Estamos ya muy cansados y la sociedad debe conecer cuál es la realidad. Enfermería está en la primera línea y esto ya es una barbaridad. Queremos que nos escuchen", remarca una trabajadora.