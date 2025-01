La socialista Almudena Navarro renuncia a su acta de concejal en Jerez

La edil del Grupo Municipal Socialista, Almudena Navarro, ha anunciado este viernes en la sesión de pleno municipal de Jerez su renuncia al acta de concejal. Lo ha hecho, según ha dicho, para iniciar una nueva etapa profesional que, "por razones de tiempo y dedicación, no le permiten continuar con sus labores en el Grupo Municipal Socialista".

Desde el partido, el resto de ediles han querido expresar su "reconocimiento y agradecimiento a nuestra compañera Almudena, quien ha desempeñado una labor ejemplar representando a los ciudadanos y ciudadanas de Jerez".

Almudena Navarro ha querido aprovechar esta ocasión para agradecer públicamente la confianza que Mamen Sánchez depositó en ella al elegirla para formar parte del equipo. "Gracias, Mamen, por considerarme y por darme la oportunidad de ser hoy parte de este pleno municipal. También quiero agradecer a todos los jerezanos y jerezanas que votaron por el Partido Socialista de Jerez en las pasadas elecciones. Quiero decirles que no se equivocaron al hacerlo".

En este sentido, ha destacado que "en este grupo de trabajo hay personas comprometidas, trabajadoras y constantes, pero sobre todo cercanas y con una enorme vocación". Asimismo, ha extendido su agradecimiento al resto de partidos políticos por su participación activa en el gobierno de la ciudad.

Navarro ha destacado también la labor de los políticos, recordando que, "aunque muchas veces se les critica, su trabajo es un servicio a la comunidad". "Muchos de nosotros no cobramos por nuestra labor en los plenos, ni en la preparación de los mismos o en las reuniones con colectivos. Las personas que componen este pleno son grandes profesionales en sus sectores y eligen hoy construir y aportar a nuestra ciudad desde su conocimiento y experiencias en las diferentes delegaciones que forman este Ayuntamiento".

En su discurso, la ya ex concejal ha resaltado la importancia del compromiso político y el trabajo conjunto para mejorar la ciudad. "Somos personas quienes estamos al frente de la toma de decisiones, y una vez un gran amigo me dijo: Solo se equivoca quien lo hace". Así las cosas, Almudena Navarro se ha despedido con "gratitud", asegurando que esta experiencia ha sido "un placer y un aprendizaje invaluable". "Mi puerta siempre estará abierta y me tenéis aquí para lo que necesitéis".

Por su parte, desde el PSOE y desde el Grupo Municipal Socialista "reiteramos nuestro agradecimiento por su esfuerzo y dedicación al trabajo de representar a la ciudadanía de Jerez, especialmente en materia de educación y cultura, áreas en las que Almudena ha destacado a lo largo de su trayectoria como concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez". "Le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva etapa profesional, sabiendo que siempre estaremos juntos en el compromiso por la educación pública, por las políticas de progreso y por Jerez. Muchas gracias, Almudena", concluye el comunicado emitido por los socialistas de Jerez.