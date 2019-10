El gobierno local dejó claro hace un año que se iba a tomar en serio la recuperación del centro histórico de la ciudad. Lo hizo reactivando el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas y comenzando a notificar a los propietarios que la única salida era construir o los bienes serían subastados.

Tal como adelantó Diario de Jerez el domingo, el gobierno había intensificado recientemente su objetivo y, tras mantener una ronda de contactos con entidades bancarias y agencias inmobiliarias, les había dado un ultimátum para que llevasen a cabo la rehabilitación de estos inmuebles abandonados o se iniciaría el procedimiento de venta forzosa.

Y así ha sido. Este mismo jueves el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha anunciado “la primera venta forzosa que va a realizar el gobierno, estamos en el último procedimiento de esa fase administrativa”. En concreto, se subastará próximamente un solar ubicado en la calle Molino del Viento, número 7, en el barrio San Miguel. “Se le ha comunicado a la entidad bancaria y se le ha remitido la resolución con el importe de valoración. Todavía, como es un procedimiento complejo, estamos en la fase de alegaciones y una vez que sea firme, el Ayuntamiento iniciará la licitación pública a la que podrá presentarse cualquier ciudadano, entidad o empresa”, ha destacado el edil socialista.

En ese sentido, ha subrayado que la decisión que anunciaron ya “es una realidad, no estamos vendiendo humo, somos un gobierno serio y queremos apostar por el centro histórico y la primera prueba de ello es Molino del Viento 7”.

De momento, hay alrededor de cien fincas incluidas el Registro municipal de Solares. “Vamos a centrarnos en las de entidades bancarias e inmobiliarias que están especulando o en las que existe una inacción tras los sucesivos requerimientos que se le está haciendo desde la Administración por una cuestión de seguridad de la vía pública o por una cuestión de salud pública y, sobre todo, por la apuesta del gobierno por el centro histórico”, ha dicho José Antonio Díaz.

Además, ha dejado claro que “vamos a ser implacables contra aquellas entidades que están bordeando la legalidad para evitar que se haga esta venta forzosa”. “Esto no es un farol, vamos en serio y en Jerez, especialmente en el centro histórico, no se va a especular, o rehabilitan o venta forzosa, tienen dos opciones, ya depende de ellos”, ha advertido.

Díaz confía en que la subasta no quede desierta ya que “hay interesados, particulares y empresas, que quieren invertir en el centro pero no tienen suelo y los que intentar intermediar, los bancos, están intentando especular con unos precios que no son ajustados a mercado”. “Esto es un solar ruinoso y las exigencias en el centro histórico son máximas porque se tienen que cumplir unos parámetros y suponen un sobrecoste y, al final, los márgenes de beneficio son escasos. Pero con nuestro informe de valoración ajustado a lo que establece la normativa son más asequibles y atractivos. Esa es la cuestión, si ganan más o menos, y nosotros lo que queremos es que apuesten por el centro histórico”.

En el caso concreto de la finca de Molino del Viento, según ha detallado el delegado, se trata de una parcela de 550 metros de superficie, con 823 de edificabilidad y con la posibilidad de construir 8-9 viviendas e, incluso, garaje. Lo que permite “que sea rentable para cualquier empresario o particular”.