Ultimátum del gobierno a las fincas vacías: rehabilitación o venta forzosa

El gobierno local está decidido a acabar con el aspecto ruinoso del centro histórico a causa de los numerosos inmuebles abandonados. Por este motivo el Ayuntamiento ha lanzado un ultimátum a los propietarios de fincas en mal estado, que en su mayoría son entidades bancarias, para que cumplan “con sus obligaciones y deberes urbanísticos” y rehabiliten estos inmuebles. De no hacerlo, advierten que “se procederá a la venta forzosa mediante subasta, que es una de las herramientas que la ley dispone en casos de incumplimientos”.

De esta forma, el gobierno municipal refuerza “su apuesta por la recuperación de los espacios públicos y la puesta en valor de los inmuebles en desuso existentes en el centro histórico frente al inmovilismo, la inacción y los intereses especuladores”.

El Ayuntamiento da, además, un nuevo paso en el proceso tras reactivar el verano pasado el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas. Ya entonces comenzó a avisar a los propietarios de que deberían construir o los bienes serían subastados.

Desde el gobierno local hacen hincapié también en que durante la pasada legislatura, el Ayuntamiento diseñó una “estrategia de actuación para dar vida este ámbito con acciones de regeneración de espacios públicos, infraestructuras urbanas, calzadas y acerados o elementos del patrimonio histórico”. Esta acción se tradujo en “importantes proyectos” ya materializados o en marcha, como fue la recuperación de la plaza Belén como espacio público y de ocio a través de una actuación de reurbanización. Además, se llevaron a cabo intervenciones de consolidación en los Palacios de Villapanés y Riquelme, obras de mejora de la accesibilidad en los Claustros de Santo Domingo, y la demolición de la antigua peña de Los Juncales, entre otras.

En la misma línea, como ya se ha anunciado, están previstas otras iniciativas que serán realidad en los próximos meses. Es el caso de la rehabilitación del Tabanco del Duque (una propuesta impulsada por Ganemos en la anterior legislatura), la urbanización del eje del Arroyo, la reurbanización del entorno de la iglesia de San Juan de los Caballeros, o la adecuación de plaza Vargas y sus alrededores, entre otras.

Iniciativa privada

Al margen de estas actuaciones, el gobierno considera que la acción municipal y de las administraciones públicas para hacer del centro histórico un lugar atractivo para vivir y visitar, “debe de ir acompañada del empuje de la iniciativa privada, y en este sentido, se valora de forma muy positiva el creciente interés de empresas y particulares en llevar a cabo iniciativas de rehabilitación de fincas para uso comercial o residencial”. Como ejemplo, recuerdan que la comisión municipal de Patrimonio Histórico celebrada esta semana, con 19 asuntos en el orden del día, tenía entre sus propuestas la construcción de 13 viviendas.Dentro de esta línea de trabajo, el gobierno subraya que está intensificando su gestión en relación a las viviendas vacías y en desuso, que “en la mayoría de ocasiones representan un foco de insalubridad y de inseguridad ciudadana, provocando por ello numerosas quejas de vecinos y asociaciones”.

En este sentido, están manteniendo contactos con entidades bancarias o sociedades propietarias o que gestionan estas fincas para instarles “a poner en valor estos inmuebles, muchos de los cuales se encuentran abandonados desde hace años”. “Vamos a ser firmes y contundentes para obligar a estos propietarios al cumplimiento de sus deberes urbanísticos, como son la rehabilitación, y la construcción en solares abandonados”, se afirma desde el gobierno. En el caso de que los propietarios incumplan la orden de ejecución y no actúen, “tendrá que hacerlo el Ayuntamiento a través de las herramientas que nuestro ordenamiento jurídico proporciona, esto es, poniendo el inmueble en situación de venta forzosa para sustitución del propietario incumplidor por otro cumplidor. Si tú no rehabilitas o no vendes, vendo yo”, se subraya.

Interés por el centro histórico

Desde el gobierno local se asegura, además, que “hay inversores interesados en adquirir fincas en el centro histórico, si bien se encuentran con la dificultad de contactar y alcanzar acuerdos con la propiedad, que en muchos casos son entidades bancarias, para abordar la venta evitando intereses especulativos”.Es por ello, que desde el Ayuntamiento se pretende, en este sentido “contribuir a la rehabilitación de inmuebles en el centro histórico, impulsar la actividad económica en la zona poniendo a disposición de posibles inversores, en el Registro Municipal de Solares, fincas en estado ruinoso para su adquisición y rehabilitación”.