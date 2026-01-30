Estas son las cinco hamburguesas de Jerez candidatas a Mejor Hamburguesa de España 2026: ya puedes votar

La ciudad de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, cuenta con sabrosas hamburguesas de autor que día a día ganan más adeptos, buenas reseñas y algún que otro reconocimiento. Ahora es el momento para votar por la Mejor Hamburguesa de España 2026. Nosé cuántas hamburguesas 'made in Jerez' pueden alzarse con el título. Para ello, ya se puede votar hasta el 1 de marzo. En esta sexta edición de Best Burger Spain, la guía definitiva de las mejores hamburguesas de España, participan 430 restaurantes de toda España, 59 de los cuales son andaluces y, de ellos, 14 de la provincia de Cádiz.

Las burgers jerezanas tienen un punto de locura, son rompedoras, con ingredientes muy nuestros y con mucho arte. De modo que si eres un o una 'burger lover', ya estás tardando en probarlas y votar por aquella que te conquiste el paladar.

La Chicharrona, de Kinos BBQ (Jerez)

La Chicharrona, de Kinos BBQ (Jerez). / Best Burger Spain

Ingredientes: Pan brioche, doble disco de ternera minhota, salsa chicharronera , queso viejo, chicharron de corte y pickle zanahoria aliñá.

LA CHICHARRONA no es solo una hamburguesa, es Jerez metido en un pan brioche.

Una propuesta que rinde homenaje a nuestras tapas de siempre, llevadas al terreno burger sin perder su esencia.

Doble disco de ternera minhota, jugosa y con carácter, abrazada por queso viejo y una salsa chicharronera que manda. Chicharrón frito y chicharrón de corte, porque aquí no se elige, se va con todo. Y para equilibrar, pickle de zanahoria aliñá, ese guiño tan nuestro que refresca y remata cada bocado.

Tradición, producto y descaro.

Una burger pensada para saborear Jerez como nunca antes.

La Faraona, de Oculto Burger (Jerez)

La Faraona, de Oculto Burger (Jerez). / Best Burger Spain

Ingredientes: Pan brioche, doble smash, doble queso cheddar, bacon crujiente, pulled pork a baja temperatura, bits de chicharrones jerezanos y salsa Ocultø.

Desde que salió hace dos años se ha llevado muchos premios en otros campeonatos y no podía faltar aquí.

Lucy, de Sinners Burger (Jerez)

Lucy, de Sinners Burger (Jerez). / Best Burger Spain

Ingredientes: Pan de Potato, vaca Rubia Gallega, mayo de tuétano, queso Monterrey Jack, chicharrón y emulsión de yema de huevo.

Esta propuesta nace del respeto absoluto por el producto y de una búsqueda constante de equilibrio.

El pan de potato aporta suavidad y estructura, diseñado para acompañar sin interferir. La base es una vaca rubia gallega madurada, elegida por su profundidad aromática y su grasa noble. La mayonesa de tuétano añade untuosidad y persistencia, mientras que el queso Monterrey Jack funde de forma limpia, integrándose sin eclipsar la carne. El chicharrón introduce textura y contraste, y la emulsión de yema de huevo aporta cremosidad y redondez, cerrando el conjunto con elegancia.

Esta hamburguesa representa la forma de entender la cocina de Sinners Burger: técnica, honesta y pensada para disfrutar. Combina precisión y atrevimiento para demostrar que una hamburguesa puede ser un producto gastronómico sin perder su esencia.

Queen's House, de Casa Burger (Jerez)

Queen's House, de Casa Burger. (Jerez) / Best Burger Spain

Ingredientes: Pan high queen, 180gr de carne madurada 120 dias selección LyO, doble queso curado, mermelada de bacon, mayosiracha, mahonesa de huevo frito, papas paja

The Carnival, de Pintamona Sur (Jerez)

The Carnival, de Pintamona Sur (Jerez). / Best Burger Spain

Ingredientes: Pan brioche, carne madurada gallega, pulled pork casero estilo Pintamona, Bacon, cebolla caramelizada con Pedro Ximenez, Queso Chedar ahumado y salsa casera de mermelada de bacon.

Dicen que quien la prueba pierde los nervios y la compostura… ¡Carnaval para el paladar!

Cómo votar en el VI Campeonato de España de Hamburguesas

Para votar una hamburguesa que hayas probado:

Deberás introducir más abajo el código que te haya proporcionado el establecimiento donde la has adquirido.

Tendrás que valorar tres ítems eligiendo entre cuatro respuestas.

Finalizar con una valoración general del uno al cinco, siendo el cinco una hamburguesa perfecta y el uno una hamburguesa que no repetirías.

¿Te animas a elegir las mejores hanburguesas de España?