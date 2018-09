La suciedad sigue presente en las vías de entrada por la zona Sur

La suciedad y el abandono son dos de los protagonistas de la zona Sur, una de las principales arterias de llegada a la ciudad. Un lamentable estado de desatención del que son conscientes los visitantes y turistas que llegan a Jerez durante la época estival, huyendo de los altos precios de las localidades más próximas a la costa. Una situación que, como demuestra el mal estado de los pavimentos y vías públicas, viene de largo.

Hoteles de la zona aseguran que lo peor valorado de sus establecimientos son, sin duda, la ubicación y el entorno que les rodea. "En numerosas ocasiones los contenedores están a rebosar de basura, que acaba cayéndose. Nosotros mismos, el propio personal del hotel, tenemos que quitarla. Me da pena que una persona que venga por primera vez a Jerez se encuentre esa lamentable imagen. También hay veces que limpiamos el acerado. No me importa hacerlo uno o dos días, pero no siempre", aseguraba a este medio un hotelero meses atrás. "Yo siempre digo que no hay una segunda oportunidad para crear una buena impresión", declaraba.

Este sector, al igual que otros empresarios cuyas empresas se emplazan en esta zona, piden a la Administración pública que actúe para solucionar esto. Proponen que se lleven a cabo planes de limpieza tanto de los contenedores como de las vías públicas, además de pavimentar, asfaltar y mantener las aceras y zonas comunes en buen estado. Por su parte, reconocen que no toda la responsabilidad atañe a la Administración y aseguran que son necesarias labores de concienciación por parte de todos los vecinos de la zona. "La responsabilidad es de todos, aunque el grueso corresponda a la Administración", comenta un empresario.

Por su parte, el Ayuntamiento mantiene que la zona se limpia regularmente. El delegado municipal de Sostenibilidad, José Antonio Díaz, señala que el problema "puede venir provocado por la gran cantidad de basura que se tira fuera de los contenedores, en lugar de gestionar los residuos adecuadamente. Los propios comercios de la zona y los camiones que estacionan allí diariamente también influyen en la suciedad que se acumula".

A pesar de ello, Díaz sí coincide con que el mantenimiento de la zona en buenas condiciones es responsabilidad es de todos. "Es un tema recurrente en la ciudad, no sólo ahí. Podemos aumentar el personal, mejorar los servicios o invertir en maquinaria, pero si existe falta de civismo es imposible mejorar la situación", apunta. El delegado municipal recordó que en el nuevo pliego de recogida de residuos aparece detallado que "la empresa adjudicataria tendrá que invertir 48.000 euros al año en campañas de concienciación a la ciudadanía". Además, con este nuevo contrato, también se aumentará el personal. Desde el gobierno municipal confían en que esta inversión repercuta en una menor inversión futura y "favorezca al ahorro en materia de limpieza".