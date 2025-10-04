El Teatro Villamarta busca atraer a los jóvenes: descuentos y 2x1 en entradas

La delegada de Juventud, Carmen Pina, ha mantenido un encuentro con el director del Teatro Villamarta, Carlos Granados, en una cita en la que se han valorado líneas de difusión para que la juventud jerezana conozca la variada programación que ofrece el Teatro Villamarta y las opciones de abonos y descuentos de los que pueden beneficiarse.

El Teatro ofrece al público menor de 30 años la posibilidad de adquirir tanto el Abono de Lírica como el Abono de Clásica a un 50%. Entre los descuentos, para esta temporada se ha establecido el nuevo ‘Descuento de última hora’, con 2x1 por 10 euros para menores de 30 acompañados por otra persona de cualquier edad, desde dos horas antes del inicio del espectáculo. Los menores de 30 años contarán con un 50% de descuento en las entradas, y los menores de 16 se podrán beneficiar del descuento Iniciación a la ópera, que supone un 70% de reducción sobre el precio de la entrada.

La programación 2025/2026 del Teatro Villamarta cuenta con propuestas que ponen en valor el talento joven, como la representación de ‘María Estuardo’, a cargo de Compañía Lajoven, producción de Fundación Teatro Joven, el concierto de la Orquesta Joven de Andalucía, o el 8º Festival de Kriatura.