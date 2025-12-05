El tiempo para el puente de zambombas en Jerez: sin riesgo de lluvias a partir mañana sábado

Jerez celebrará este puente de la Inmaculada alrededor de ochenta zambombas, en el que se ha convertido en uno de los fines de semana más multitudinarios en Navidad durante los últimos años. Por ello, en estos días jerezanos y visitantes miran al cielo para ver si las condiciones meteorológicas permitirán disfrutar de la fiesta.

De momento, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, este inicio de diciembre estará definido por una clara mejoría en las condiciones meteorológicas, con un predominio de la estabilidad y temperaturas inusualmente suaves para el periodo. Tras un inicio ligeramente inestable hoy viernes con lluvias leves y disperas, la influencia de las altas presiones garantizará un fin de semana festivo seco y agradable.

En concreto, la jornada de hoy presenta la mayor probabilidad de precipitaciones. Se esperan cielos cubiertos con riesgo de lluvias débiles y dispersas, concentradas principalmente durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre las 9 de mínima y los 19 de máxima.

Para este sábado día 6 de diciembre el riesgo de lluvia desaparece por completo, aunque los cielos permanecerán nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas rondarán los 10 grados de mínima y los 19 de máxima.

La estabilidad se mantendrá también durante el domingo, con intervalos nubosos que no supondrán riesgo de lluvia. Las temperaturas máximas seguirán en valores suaves, en torno a 17 grados, y la mínima se espera de 7 grados.

El lunes 8 de diciembre, cierre del puente festivo, seguirá la tónica general, con predominio de los cielos despejados o poco nubosos. Se espera ua máxima de 18 grados y mínima de 7 grados.