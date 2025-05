Tildan de "irresponsable" a Pelayo por no suspender el paseo de caballos tras el pronóstico de 'tromba' de agua del viernes

Tras el cambio de última hora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que alertó de una concentración de lluvias a las cuatro de la tarde de 17 litros por metro cuadrado y tormenta, este pasado viernes en Jerez, "no es de recibo no haber suspendido el paseo de caballos de la Feria del Caballo", apunta el portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández.

"Ha sido muy penoso ver las imágenes de las carrozas, cocheros y caballos empapándose de agua por el Real de la Feria por la fuerte tromba de agua que cayó en la tarde del viernes en la ciudad, cuando había un aviso de que eso iba a suceder". Para Adelante, "no tiene sentido que una feria, como la de Jerez, que lleva a gala llamarse la Feria del Caballo, no sea este animal cuidado y mimado como debe".

Según Adelante, "parece que el delegado de Fiestas, Francisco Zurita, quería sumar una queja más por la organización de la Feria, en este caso, por no haberse adelantado a suspender el paseo de caballo durante todo el día, o bien a partir de una hora, según los pronósticos de la Aemet, y dando muestra de poca consideración hacia los animales y el personal que conduce los carruajes".

Así, en Adelante Andalucía apuntan que la alcaldesa, María José García-Pelayo, "no puede refugiarse de las críticas que se están haciendo a su gestión, en la organización de la Feria, diciendo que ella habla en gerundio y que toma nota para mejorar el año venidero cuando en el episodio, como el del viernes en el Real, había un presente que iba a llover en Jerez y que iba a ser una gran cantidad de agua, como así ha sido. Sin embargo, no ha tomado en consideración el aviso y no le ha importado que a los equinos y a los cocheros les cayeran esa tromba de agua".