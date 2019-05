Zona Sur, una calle sucia, indignación vecinal y cuatro horas barriendo. Así se puede describir lo que ha ocurrido en la calle Escritor Federico de la Vega. La Asociación Protectora Colonia Felina Torrox ha comenzado recientemente una colonia próxima a la calle y como cuenta Rebeca Gascón, presidenta del colectivo, “siempre que empezamos una nueva colonia la limpiamos y hablamos con los vecinos. En esta zona se quejaban mucho de que había mucha porquería, suciedad que precisamente no generan los gatos...”. “Todas las semanas vamos a las colonias que gestionamos para limpiarlas y sacamos cosas como cristales, bolsas de patatas..., basura de la gente y muchas cacas de perros”, añade Gascón.

La nueva colonia está cerca de un supermercado y del Centro de Autismo. “Un día paré a un barrendero y le pregunté por qué no limpiaba la calle. Me dijo que eso no era competencia suya, sino de Medio Ambiente. Mientras tanto, todo seguía sucio. Solar y calles próximas. Esto es dejadez”, declara Gascón.

La presidenta de la Colonia Felina Torrox junto a Ana Balsa y Ana Heras (particulares que también ayudan en colonias) quisieron darle solución a este escenario y consiguieron reunir a un grupo de voluntarios. Vecinos como Juan y sus hijas Esmeralda y Patricia, Alejandro y Bachid de la Asociación Alma de África, Manuel Pérez, profesor del Instituto Coloma y alumnos como José Antonio y Paula; voluntarios de la Asociación para la Protección de la Colonia Felina de Torrox, y Miguel del Centro de Autismo, estuvieron cuatro horas limpiando a fondo.

Fue su particular trashtag challenge, el reto viral que consiste en detectar una zona dañada por la contaminación humana, hacerle una foto, recoger la basura y volver a hacer una foto para el ‘antes y después’ .

“La gente se implica porque su barrio está sucio. Echamos una buena mañana pero el fondo de la iniciativa es muy fuerte: la calle estaba asquerosa”, cuenta Gascón. “Fue emocionante ver cómo se unían las personas a limpiar. Mucha gente nos ha dicho que a la próxima les avisemos para participar. Fue un éxito”, añade la presidenta.