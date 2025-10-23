UGT critica la falta de avances en el ERE de 99 trabajadores de Phone House en Jerez

El sindicato UGT ha expresado su rechazo ante la falta de propuestas concretas por parte de Phone House en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 99 trabajadores en Jerez de la Frontera.

Según ha informado el sindicato tras la cuarta reunión de la mesa negociadora, UGT lamenta que la empresa no haya presentado medidas alternativas que permitan mitigar los efectos del proceso ni garantizar la continuidad del empleo y la viabilidad de los centros de trabajo, especialmente el ubicado en Jerez.

Durante la reunión, la dirección de la compañía ha manifestado su malestar por las informaciones publicadas en prensa sobre el desarrollo del ERE, argumentando sentirse "presionada".

Desde UGT se ha señalado que dichas informaciones son simples notas de prensa informativas y no anuncios, y ha advertido que, de mantenerse la falta de avances, el sindicato informará a las autoridades competentes y ejercerá los derechos de movilización y huelga reconocidos a los trabajadores.

El sindicato ha reiterado la necesidad de reconsiderar el cierre del centro de Jerez y ha propuesto medidas como reducir el número de afectados mediante prejubilaciones, incluir salidas voluntarias dentro del ERE y facilitar medios para que empleados interesados puedan continuar como franquiciados.

Ante la falta de progreso, UGT ha solicitado la mediación de la Inspección de Trabajo para encauzar el conflicto, propuesta que, según denuncia, fue rechazada por la empresa. El sindicato trasladará ahora la petición al Ministerio de Trabajo con el objetivo de buscar una intervención que ayude a preservar los empleos.

La organización sindical subraya que sus planteamientos "no son amenazas ni coacciones", sino una exigencia legítima para garantizar los derechos laborales y la continuidad de los trabajadores afectados por el proceso de despido colectivo.