La UNED dejará Jerez si no hay acuerdo con el Ayuntamiento

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) podría dejar su sede de Jerez en el próximo mes de octubre. Así lo han confirmado fuentes de la propia Universidad "ante la falta de reciprocidad de comunicaciones del Ayuntamiento y de las gestiones que se deben hacer para que continúe abierta. De esta forma, el órgano de gobierno de la UNED ha concluido un plazo de cierre, salvo que haya una intervención y se le dé la vuelta a la situación. La UNED no puede hacer nada más".

Estas mismas fuentes aseguran "desconocer los motivos por los que el Ayuntamiento no quiere avanzar en este tema porque no ha habido comunicación. Hubo una reunión hace más de un año en la que el Ayuntamiento tuvo muy buena disposición de escucha y donde se expuso la situación de la unidad informativa y de biblioteca de Jerez (ubicada en la calle San Cristóbal, 8 y de propiedad municipal) y quedamos a la espera de nuevas conversaciones que ya no se volvieron a producir. La disposición del órgano de gobierno de la UNED de Cádiz ha sido total".

Otras fuentes cercanas a la UNED aseguran que se han enviado "numerosos correos al Ayuntamiento advirtiendo del mal estado de la sede, de los riesgos, y de la situación en general, pero nunca respondieron. Son conscientes de lo que está pasando. La sede lleva cerrada desde abril y se espera un cierre total en los próximos meses".

El cierre de la UNED en Jerez supondría que los estudiantes de la comarca tendrían que desplazarse a Cádiz para préstamos de libros, por ejemplo, además de la desaparición de la sala de estudio y biblioteca de la que dispone Jerez, que es pública.

Una situación generada desde hace años, por los diferentes equipos de gobierno que ha tenido el Ayuntamiento de Jerez. "La UNED lleva en Jerez desde 1998 y desde 2012 se está viviendo una situación penosa, con falta de mantenimiento del espacio y de actualización ante la que Cádiz ha tomado ya una determinación lógica".

Según fuentes municipales, la última renovación del convenio de la cesión del local y mantenimiento por parte del Consistorio con la UNED se debería haber realizado en 2012, rúbrica que no se llevó a cabo, y desde entonces la situación ha ido empeorando hasta que Cádiz ha tomado una determinación. Todo se quedó ahí, sin renovaciones, hasta hoy. La UNED, mientras tanto, reclamaba dicho mantenimiento, sin embargo, desde el Ayuntamiento "no se reconocía ninguna deuda con la Universidad".

Desde el Ayuntamiento de Jerez han dejado clara su intención de que la UNED "permanezca en Jerez" y se va a plantear "una reunión de trabajo en los próximos días" a tres bandas, incluida Diputación, "para buscar una alternativa de ubicación y aclarar esta situación de deuda". Si hay acuerdo, esto supondría el traslado de la sede de la UNED en Jerez a un nuevo espacio, diferente al actual, "hacer las cosas bien con un nuevo convenio, y así darle una vuelta cultural al edificio de San Cristóbal".