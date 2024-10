El futuro de la Unidad de Ictus del Hospital de Jerez llega al Parlamento Andaluz

Izquierda Unida, a través de la parlamentaria en el Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, pregunta a la Junta de Andalucía sobre "las medidas que tiene previsto adoptar la Consejería de Salud para garantizar la continuidad de la Unidad de Ictus del Servicio de Neurología del Hospital de Jerez, tras las últimas informaciones trasladadas por el propio Servicio de Neurología ante la falta de profesionales a partir del próximo mes de noviembre".

Aunque desde la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra han asegurado públicamente que la Unidad de Ictus no se cierra, "la realidad es bien distinta". "Y es que a día de hoy, 29 de octubre de 2024, y coincidiendo con el Día Mundial del Ictus, el Hospital de Jerez no cuenta con facultativos suficientes en el Servicio de Neurología para que, a partir de noviembre, el centro hospitalario pueda dar el servicio en la Unidad de Ictus las 24 horas".

Para Izquierda Unida Jerez "no tiene ningún sentido que un hospital como es el de Jerez, que atiende a casi medio millón de personas de toda la provincia, ya que recibe a pacientes de Jerez, Costa Noroeste y la Sierra, no cuente un Servicio de Neurología y con un equipo de facultativos especialistas en la materia".

Según Raúl Ruiz-Berdejo, concejal de IU en el grupo municipal La Confluencia, los ictus “están, cada vez más, a la orden del día y es algo que le puede ocurrir a cualquier jerezano o cualquier jerezana, y no tiene sentido que este servicio deje de darse como es debido y se precarice tanto a los sanitarios como la calidad del servicio, que no es ni más ni menos que un derecho”.

Para Ruiz-Berdejo "no es casual" que la Junta cierre la Unidad de Ictus del Hospital de Jerez, “lo hace en el marco del deterioro al que está sometiendo el gobierno del PP en la Junta a nuestra sanidad pública”. Además, lo hace “mintiendo y argumentando que no hay neurólogos, pero lo cierto es que le faltan neurólogos porque, sencillamente, los están maltratando”.

Para la formación de izquierdas, "no es lo mismo que no haya neurólogos a que no haya neurólogos que quieran venir al Hospital de Jerez porque las condiciones laborales en el centro jerezano son extremadamente lamentables. La precariedad laboral, el estrés al que están sometidos los facultativos y las condiciones en las que tienen que trabajar son, absolutamente, indignas e inaceptables".

Es más, para la formación de izquierdas "el plan del PP para el Hospital de Jerez no es otro que seguir desmantelando los centros hospitalarios y sanitarios públicos mientras maquilla, manipula y tergiversa los datos de inversión presupuestaria para sanidad pública". Para Ruiz-Berdejo “el PP y la Consejería de Sanidad están jugando con la salud y la vida de todos los andaluces y andaluzas, y urge detenerlos”.