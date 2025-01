Vecinos del centro de Jerez: "Sigue sin haber control en los bares"

Tras la incorporación el pasado mes de septiembre de las calles Remedios, Santa Ana y Algarve en las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) del Centro Histórico de Jerez, los vecinos se preguntan ahora "por qué el procedimiento administrativo está paralizado". Desde la Asociación de Vecinos de estas vías recuerdan que los trámites se iniciaron en noviembre de 2023, y "aún se está con la revisión de las alegaciones, desde septiembre de 2024. Hostelería y asociaciones hicimos nuestras alegaciones dentro de plazo y sabíamos que durante las Navidades todo se iba a paralizar, pero no tanto".

Lo que no cesa es "la movida en estas calles, y eso que ahora está un poco más calmada la cosa después de lo criminal que han sido las Navidades, aunque este pasado sábado sí hubo bastante jaleo. Creemos que sigue sin haber control en estos bares y esperamos esta resolución de ZAS como agua de mayo para que se regularice todo". Los vecinos aseguran que hay bares que siguen sin licencia de veladores y "se está permitiendo que se consuma alcohol en la calle. El Ayuntamiento lo sabe. Y cuando llegue el buen tiempo, volveremos a la feria en la calle".

Desde esta asociación destacan que "ya se nos están uniendo residentes afectados de otras zonas como Esteve, Plateros, Progreso, Consistorio, calle Letrados... Cada vez somos más vecinos los que tenemos molestias. Y no queremos bajo ningún concepto que la hostelería cierre, pero no pueden ganar dinero a costa de las molestias a los vecinos".

Los residentes tienen "cierta esperanza en la zona ZAS, pero si hasta la fecha los bares han cometido irregularidades y el Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida, ¿se tomarán bajo el paraguas de la zona ZAS? Si no es así, estamos en las mismas. En tal caso, que sirva para que si el Ayuntamiento no nos hace caso, vayamos a una segunda instancia. Pero vamos, llevamos años con estos problemas, aunque sí estábamos esperanzados con la creación de la mesa de centro histórico. La gente está ya muy escamada".

Uno de los afectados asegura que nunca había pasado una Navidad como la de este año, "y si se lo cuentas a los políticos, no sé si lo saben y miran para otro lado o es que no pueden hacer nada. No sé como los políticos, que se les llena la boca con Jerez, no hacen algo. Todo esto es inhumano. ¿Acaso no se sabía en noviembre lo que iba a pasar en Navidades? Y dijo la alcaldesa en el puente de diciembre que iba a tomar medidas. No se puede permitir ancha es Castilla. Aquí sólo ganan dinero los propietarios de los bares de copas. Los bares se llenan, pero el centro sigue muerto".

Una resolución que está "al llegar"

El delegado de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Protección Animal, Educación y Deportes, Jaime Espinar, ha explicado que el Ayuntamiento "sigue trabajando en este asunto. Tal como se informó a los vecinos, comerciantes y hosteleros, el proceso de declaración de ZAS tenía que cumplir una serie de hitos después de que se hayan recibido numerosas alegaciones por parte de hosteleros y comerciantes, y una de esas alegaciones incidía en el procedimiento". A tal respecto, Espinar ha añadido que fue necesario realizar una consulta a la Junta de Andalucía "que determinara ante una circunstancia así si se habían realizado todos los trámites conforme a la ley andaluza". Una vez confirmado por parte de la Junta que dichos trámites se habían realizado correctamente, "nosotros continuamos estudiando y valorando las alegaciones presentadas y, tras ello, la consiguiente resolución, que estamos en plazo para poder realizar". Esta resolución "intentará, con la primera premisa de cumplir con la ley y velar por el descanso de los vecinos, compaginar también la actividad empresarial. Buscaremos ese equilibrio y la resolución no tardará en llegar".