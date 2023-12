Vía libre a la construcción de nuevas viviendas en la calle Pizarro

El pleno municipal ha aprobado de manera definitiva en la mañana de este jueves el documento que detalla los parámetros urbanísticos para unas parcelas residenciales en las antiguas bodegas de Ruiz-Mateos de la calle Pizarro. Tras aprobarse semanas atrás en una junta de gobierno local y exponerse públicamente, ahora ha pasado su último trámite con el beneplácito de la corporación municipal.

El estudio de detalle aprobado pormenoriza la ordenación de una manzana conformada por las calles Pizarro, Fernando de la Cuadra y traseras de la Real Escuela de Arte Ecuestre. En ella se proyecta unas 155 viviendas sobre un solar donde había unos cascos bodegueros que recientemente han sido demolidos, al igual que ya ocurrió con el que había en la esquina con la avenida de los Marianistas.

Aunque en el cómputo total no hay modificaciones en la edificabilidad total prevista por el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jerez, sí hay un ligero 'trasvase' de edificabilidades entre las parcelas lucrativas. Así, se recoge que haya dos de ellas que se destinen a viviendas de renta libre (41 y 61 viviendas, respectivamente) y 22 pasen a ser de VPO, que deberán ser promovidas por el Ayuntamiento. La altura máxima de las edificaciones será de cinco plantas.

La propuesta de reordenación urbanística de esta zona contempla la creación de dos nuevos viales para separar esta futura nueva zona residencial de las Bodegas Sandeman como de las traseras de la Real Escuela. Además, y tal y como recoge el PGOU, se determina que las nuevas edificaciones que se construyan con fachada a la calle Pizarro se retranqueen respecto al volumen de la bodega actual para que haya más espacio para el acerado, al igual que se está realizando con la promoción de viviendas que actualmente se está construyendo en la esquina de esta calle con la avenida de los Marianistas.

No habrá que cambiar el PGOU con la nueva Ley de Viviendas

Por otro lado, el pleno municipal aprobó una instrucción aclaratoria sobre la aplicación de la nueva Ley Estatal de Derecho de la Vivienda en la reserva de vivienda protegida que está prevista en los desarrollos urbanísticos previstos en el PGOU. La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, señaló que no es necesario modificar el planeamiento general dado que el documento cumple con el mínimo de viviendas protegidas previstas en la nueva legislación.

Así apuntó que, aunque no se cumpla con el parámetro de reservar el 40% para VPO en los desarrollos urbanos consolidados y un 20% en los no consolidados, el PGOU, vigente desde 2010, establece la obligatoriedad de reservar el 30% de la edificabilidad residencial tanto en suelos urbanos consolidados como no consolidados, de ahí que el cómputo total cumpla con los parámetros establecidos en la nueva Ley. La propuesta contó con el respaldo de todos los grupos salvo de Vox.

Asimismo, en la sesión plenaria se aprobó el nuevo reglamento de la comisión local de patrimonio histórico para que sus competencias pasen a depender de la Delegación de Centro Histórico en lugar de la de Urbanismo, como hasta ahora. Entre otras novedades, se incluyen procedimientos para tratar de agilizar la concesión de licencias.