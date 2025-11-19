Si viaja de Jerez a Cádiz no se asuste por las alertas: hay simulacro por tsunami

Si es usted uno de los miles de jerezanos que se deplaza a diario a Cádiz o a algún municipio costero de la provincia no se asuste si este jueves 20 de noviembre recibe una alerta en su móvil desde el servicio de emergencias de Es-Alert.

Y es que, la Junta de Andalucía, en coordinación con otras administraciones, organizará en la capital gaditana el mayor simulacro de tsunami realizado en España y que movilizará a más de 20.000 personas entre operativos y población participante.

La recepción de esta notificación ruidosa e inquietante se producirá en torno a las 9:30 de la mañana, momento en el que se recibirá por parte del 112 de Andalucía un mensaje del Instituto Geográfico Nacional advirtiendo del seísmo y la posible generación de un tsunami.

Acto seguido, los efectivos de la Junta tendrán unos tres minutos para activar un mensaje de aviso a la población mediante el sistema estatal Es-Alert, que llegará a los móviles de todos los municipios costeros de la provincia de Cádiz, desde Sanlúcar de Barrameda a San Roque.

Simulacro de tsunami denominado ejercicio Respuesta25

Esta prueba de simulacro pretende ensayar la respuesta institucional y ciudadana ante el maremoto similar al ocurrido en 1755 en Portugal y que tuvo repercursiones en el oeste de Andalucía.

Según la Junta de Andalucía, el ejercicio denominado Respuesta25, reproducirá las dimensiones del terremoto de magnitud 7,6 al suroeste del Cabo de San Vicente, que se produjo el 1 de noviembre de 1755, un seísmo que se caracterizó por su gran duración, divida en varias fases y por su violencia, puesto que se cree que provocó más de 60.000 muertes, en toda la costa atlántica de la península.

El simulacro permitirá ensayar también sistemas tecnológicos como el estándar europeo Pemea, que posibilita el envío de mensajes por chat al 112, una funcionalidad dirigida especialmente a personas con diversidad funcional como la población sorda, un colectivo para el que se busca garantizar accesibilidad plena durante una emergencia real.

La prueba analizará además los tiempos de evacuación vertical, que consiste en alcanzar zonas elevadas, y de evacuación horizontal, que implica alejarse de áreas inundables, un proceso en el que participarán edificios públicos, empresas, hoteles, centros educativos y colectivos ciudadanos que pondrán en marcha sus propios planes de autoprotección.

La Junta activará durante el ejercicio el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto en Andalucía, un documento que fue el primero de su tipo en España y que incorpora mapas de peligrosidad por calado, arrastre de personas, tiempos de llegada y flujo momento, además de un mapa de vulnerabilidad edificatoria elaborado edificio por edificio en toda la costa andaluza.

Este análisis de riesgo ha servido de base para la planificación local de los municipios costeros, que han definido sus vías de evacuación y sus puntos de encuentro a partir de los escenarios más desfavorables tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, unas medidas que se probarán mañana para evaluar su eficacia operativa.

Cinco escenarios para evaluar el simulacro de tsunami en la provincia de Cádiz

El simulacro incluirá cinco escenarios distintos en la provincia gaditana, el primero de ellos en la plaza de San Antonio de la capital, donde se ensayarán evacuaciones en altura y en horizontal en hoteles, centros de mayores, edificios públicos y centros educativos, una acción en la que participarán más de 2.500 escolares que recibirán formación práctica en autoprotección.

El segundo escenario estará ubicado en el Museo de Cádiz, un enclave en el que se pondrán a prueba los protocolos de protección del patrimonio cultural, mientras que el tercero se desarrollará en la playa de Santa María del Mar, un punto en el que se simularán avisos a surfistas, rescates y tareas del Instituto de Medicina Legal.

El cuarto escenario abarcará la Zona Franca y el recinto portuario, un espacio donde se activará el protocolo de valoración de daños estructurales con la participación del Colegio de Arquitectos, mientras que el quinto se ubicará en el muelle de El Puerto de Santa María, donde la Unidad Militar de Emergencias trabajará junto a bomberos y sanitarios en la búsqueda de personas desaparecidas.

La Junta utilizará también la Red de Emergencias de Andalucía y la conexión de los Puestos de Mando con las salas 112 mediante la Plataforma de Gestión de Emergencias de Andalucía, una herramienta que permitirá monitorizar en tiempo real la evolución del ejercicio.

El simulacro tendrá su epicentro en Cádiz, pero también participarán Chipiona, Conil, Rota, Los Barrios, Puerto Real y La Línea de la Concepción, municipios que activarán sus planes locales junto a empresas, centros educativos y servicios públicos que integrarán el despliegue de Respuesta25.