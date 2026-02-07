Este es el aspecto que presenta actualmente la depuradora de aguas residuales de Jerez, ubicada en El Portal, que se encuentra totalmente inundada por el desbordamiento del río Guadalete en Jerez. Esto ha provocado, por lógica, que estas instalaciones no estén funcionando y que, por tanto, se está vertiendo el agua no depurada directamente al río, circunstancia que la empresa concesionaria de las instalaciones, Aqualia, haya informado a la Junta de Andalucía.

Fuentes de la compañía explicaron a Diario de Jerez que la depuradora no podrá volver a ponerse en marcha hasta que no baje el nivel del río. No obstante, a este problema se suma que se desconoce en qué situación se encontrará una vez los operarios puedan acceder a las instalaciones con seguridad. No en vano, será necesaria una inspección general de todos los equipos (incluidos motores y componentes eléctricos) antes de que la planta pueda volver a estar operativa.

Mientras tanto, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad continúa realizando un seguimiento sobre el estado de la red de alcantarillado de la ciudad ante el riesgo de que en la tarde de este sábado pueda colapsar debido a las fuertes lluvias. Se da la circunstancia de que la capacidad de evacuación de aguas de la red está muy limitada por la crecida del río, que ha provocado que cada vez tenga menos margen de almacenamiento.

Por este motivo, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, advirtió ayer que la red corre riesgo de colapsar en la tarde de este sábado si se acaban produciendo lluvias, dado que los colectores no tendrían capacidad suficiente para desaguar. La situación podría afectar a toda la ciudad, pero especialmente en las zonas más bajas, sobre todo en puntos de la zona sur (La Liberación, Santo Tomás de Aquino y Cerrofruto) y del polígono El Portal.

Fuentes de Aqualia señalaron que, hasta el mediodía de este sábado no se habían producido incidencias y que aún había margen de almacenamiento en la red.