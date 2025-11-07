El torero jerezano Rafael de Paula, recientemente fallecido, se arrancaba en este vídeo y ofrecía una de sus 'últimas pataítas', animado por el cante de Jesús Méndez y El Quini de Jerez. Fue en una celebración familiar, en la que el diestro se mostraba muy relajado y contento, rodeado de amigos y familiares.

El diestro de Santiago falleció este pasado domingo, 2 de noviembre, a los 85 años de edad, en su domicilio y de muerte natural, acompañado de algunos familiares.

El estado de salud de Rafael de Paula se había deteriorado notablemente en los últimos años y sus problemas de movilidad, una dolencia que arrastraba desde hace décadas, se habían sumado ahora algunos de índole cardiorespiratoria.

La misa funeral se celebró este pasado martes, en la iglesia de Santiago, con la presencia de familiares, toreros, artistas, empresarios, políticos y allegados. El féretro, cubierto con un capote y una montera, fue portado por familiares, Fran Rivera, Fermín Bohórquez, Luis y Antonio Domecq y Javier Conde.