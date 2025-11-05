Albariza en las Venas, galardonada como Mejor Divulgador Online en los IWC Industry Awards España

Responsables de Albariza en las Venas, con el premio al Mejor Divulgador Online en los IWC Industry Awards España.

La joven empresa jerezana Albariza en las Venas ha sido galardonada como Mejor Divulgador Online en los IWC Industry Awards España, cuya gala se celebró en Madrid en el marco de su décimo aniversario en España. En esta edición, que reconoce la labor de los profesionales del sector del vino -sumilleres, distribuidores, educadores, comunicadores y otros agentes del camino que acerca el vino al consumidor-, Albariza en las Venas ha sido distinguida con el premio al Mejor Divulgador Online.

Los IWC Industry Awards, heredados del prestigioso International Wine Challenge Industry Awards británico, fueron creados para valorar no sólo la calidad del vino, sino la excelencia en servicio, distribución, innovación y comunicación en el mundo vinícola. El reconocimiento que recibe Albariza en las Venas subraya su contribución en la divulgación digital del vino, acercando la cultura vitivinícola con frescura, rigor y conexión con el público.

Este galardón no es solo un premio: representa una oportunidad de promoción, visibilidad y crecimiento en un sector en plena evolución, alineándose con la filosofía de los IWC Industry Awards de premiar nuevas ideas, formatos, modelos de negocio y formas innovadoras de “acercar el vino al consumidor”.

En su décima edición en España y tras celebrarse anoche la entrega, Albariza en las Venas se consolida como un referente del sector de la divulgación del vino y como un actor clave en la modernización de su comunicación digital.