Covijerez renueva su Consejo Rector con José Manuel Amador como nuevo presidente

La Cooperativa Vitivinícola Jerezana Nuestra Señora de las Angustias–Covijerez celebró asamblea general extraordinaria, en la que quedó constituido el nuevo Consejo Rector por proclamación, al haberse presentado una única candidatura. Con ello, José Manuel Amador asume la presidencia de la entidad, relevando a Salvador Espinosa, quien cierra una etapa de casi doce años al frente de la Cooperativa al haber decidido no optar a un cuarto mandato consecutivo.

Durante la Asamblea, Salvador Espinosa explicó su decisión de no concurrir nuevamente al cargo, subrayando que se trata de una determinación meditada y coherente con su compromiso inicial de no prolongar indefinidamente su responsabilidad institucional más allá de dos mandatos. Recordó que su continuidad por un tercer mandato se debió exclusivamente a la necesidad de culminar diversos proyectos de modernización y mejoras a los que fue sometida la Cooperativa, cuya ejecución coincidió con los años de pandemia por lo que en aras a la estabilidad y unidad en la dirección de la cooperativa optó por prolongar su presidencia durante un tercer mandato. Con esas actuaciones ya finalizadas y con la entidad en una situación consolidada, consideró cumplido su ciclo.

A estos motivos se suman motivos y circunstancias personales y familiares, que además requieren nuevas responsabilidades empresariales que le exigen una mayor dedicación. No obstante, reiteró que su vinculación con Covijerez se mantiene intacta y que continuará prestando colaboración a la nueva junta rectora en aquellos ámbitos en los que se estime oportuno, especialmente en materia comercial e institucional.

La elección de José Manuel Amador como presidente supone la llegada a la máxima responsabilidad de la Cooperativa de una figura con una extensa trayectoria dentro de Covijerez, donde ha desarrollado prácticamente toda su vida profesional. Su profundo conocimiento del funcionamiento interno, de la relación con los socios, con los clientes y de la estructura técnica y comercial de la cooperativa han sido claves en su elección.

Durante la Asamblea se puso también en valor que este relevo garantiza continuidad, estabilidad y coherencia en el rumbo estratégico que Covijerez ha seguido en los últimos años.

La nueva junta rectora está formada por reconocidos viticultores: Antonio Bustillo, David Robles, Francisco Galán y Sebastián Suárez, de Jerez; Manolo Rodríguez, de Sanlúcar; y Manolo Chamorro, de Trebujena, con José Manuel Amador a la cabeza, se incorpora en un momento especialmente adecuado, coincidiendo con el cierre de la campaña de vendimia y el inicio de la planificación comercial del nuevo ejercicio, lo que permitirá afrontar la próxima etapa con plena capacidad desde el primer día.

Con esta transición, Covijerez abre una nueva fase guiada por la experiencia, la responsabilidad y el compromiso con los socios y con el futuro del sector vitivinícola del Marco de Jerez.