González Byass subasta un lote valorado entre 7.500 y 12.500 dólares que incluye la botella nº 2 de Millennium Oloroso

La bodega jerezana González Byass participará, por cuarto año consecutivo, en los Golden Vines 2025, conocidos como los 'Oscar del Vino', que se celebrarán del 7 al 9 de noviembre en Miami.

La compañía ha informado que pondrá a subasta un lote valorado entre 7.500 y 12.500 dólares que incluye la botella nº2 de Millennium Oloroso, elaborada con coupage de las mejores añadas de cada década del siglo XX, así como una experiencia exclusiva en el Hotel Bodega Tío Pepe y una visita guiada por los viñedos con Antonio Flores, enólogo y maestro de mezclas de González Byass.

Según Flores, "es un honor, pero también una gran responsabilidad, ser la única bodega jerezana presente en esta edición de los Golden Vines" y ha señalado que la botella "encierra la esencia de Jerez a lo largo del siglo XX y emocionará a quienes la descubran".

La bodega jerezana será la única representante de Jerez en esta edición, conviviendo con otras reconocidas marcas como Vega Sicilia y Egon Müller.

Los Golden Vines también tienen un carácter filantrópico a través de la Fundación Gérard Basset, que promueve programas de formación en vinos, licores y hostelería en más de 15 países. En la edición de 2024 se recaudó cerca de un millón de euros para becas y proyectos educativos.