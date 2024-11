Investigadores de la UCA publican un artículo sobre la respuesta emocional a los vinos de Jerez y su relación con la experiencia y el género

Investigadores de la Universidad de Cádiz han publicado un artículo científico en la revista de primer decil Food Research International sobre ‘La respuesta emocional a los vinos de Jerez y su relación con la inteligencia emocional, el nivel de experiencia y el género’ (‘Emotional response to sherry wines and its relationship with emotional intelligence, level of expertise and gender’).

En este estudio se explica las diferencias encontradas en la elicitación emocional del consumo de vino de Jerez en participantes según su nivel de conocimiento sobre el vino y su género. También se analiza la relación de la inteligencia emocional con las emociones que provoca el consumo.

La evocación emocional durante el consumo de vino es un fenómeno complejo basado en la experiencia subjetiva e influido por cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Esta investigación utilizó un diseño cuasiexperimental para examinar las respuestas emocionales de los consumidores durante catas a ciegas de vinos de Jerez, considerando variables como la experiencia del consumidor, el género y la inteligencia emocional (IE).

Un total de 66 participantes fueron clasificados como consumidores no expertos (34) y expertos (32) para participar en las catas a ciegas. Sus respuestas emocionales se midieron mediante la escala EsSense25 y la inteligencia emocional percibida se evaluó a través de la escala Trait Meta-Mood. Se observaron pocas diferencias en la evocación emocional en función del género o del nivel de experiencia del consumidor (no experto frente a experto). Sin embargo, la interacción de estas variables resultó ser un buen predictor de la variabilidad en las respuestas emocionales, en palabras de los autores.

El tipo de vino también influye en la respuesta emocional, destacando el papel de las características de los vinos de Jerez en las emociones del consumidor. Además, la Atención Emocional, una de las tres dimensiones de la Inteligencia Emocional, se identificó como un buen predictor de las respuestas emocionales al consumo de vino. Esta relación “podría ser un factor clave para comprender las diferencias entre el consumo responsable y el consumo excesivo, tal como señalan investigaciones centradas en el consumo compulsivo de alcohol”.

Sus autores forman parte de la Cátedra del Vino, Sociedad y Sostenibilidad: Alberto Paramio, Serafín Cruces-Montes, Diego Gómez Carmona, Antonio Romero Moreno y Antonio Zayas, de los departamentos de Psicología y Marketing y Comunicación de la UCA, enmarcados en el Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS).