Josep Roca, June Rodil y Paco Morales, protagonistas de la XI Copa Jerez

Los próximos 2 y 3 de junio Jerez acogerá la XI edición de Copa Jerez Forum & Competition, una de las mayores citas del panorama gastronómico internacional. Ponencias, catas, degustaciones, visitas a bodegas o una emocionante exhibición de cocina en vivo conforman la agenda de un congreso que durante dos jornadas reunirá en el Teatro Villamarta a grandes referentes de la vanguardia gastronómica y los vinos de Jerez. El programa de actividades se desarrollará en torno a tres pilares: el Forum, la Final Internacional de la XI Copa Jerez y experiencias Copa Jerez Off.

Copa Jerez es la oportunidad perfecta para que sumilleres, restauradores, cocineros y amantes del vino viajen hasta el Marco de Jerez, amplíen sus conocimientos de la mano de reputados profesionales y descubran, junto a grandes expertos locales, las últimas tendencias en la enología jerezana. Un evento único en el mundo donde cada aprendizaje implica los cinco sentidos.

Copa Jerez Forum

Destacados nombres de la gastronomía y el vino del momento se dan cita cada dos años en Copa Jerez Forum & Competition. Grandes figuras de la gastronomía nacional e internacional ya han confirmado su presencia en esta edición de Copa Jerez Forum, una jornada dedicada al análisis y la experiencia que coloca al vino en el centro del debate.

Xanty Elías, chef fundador de los restaurantes Acánthum y Finca Alfoliz; Isabelle Brunet; o Juanlu Fernández, chef y propietario de LÚ Cocina y Alma; David Villalón, de Angelita; y Juanlu Fernández, de Cañabota, serán algunos de los ponentes que compartan su conocimiento durante las jornadas. A ellos se sumarán también como jurado de la competición internacional referentes gastronómicos como Josep Roca, sumiller y copropietario del restaurante El Celler de Can Roca; June Rodil, Master Sommelier; Heide Mäkinen, Master of Wine; Carlos Maribona, crítico gastronómico; y el chef Paco Morales, del restaurante Noor.

Final Internacional de la XI Copa Jerez

Los mejores restaurantes de ocho países competirán en una exhibición de cocina en directo: Copa Jerez Competition, la Final Internacional de la XI Copa Jerez. Cada uno de los ocho países participantes ha llevado a cabo una rigurosa y competitiva selección nacional, en la que los jurados han resaltado el altísimo nivel técnico y creativo de los equipos concursantes.

La pareja del restaurante Poncio by WM, integrada por el chef Willy Moya y el sumiller Juan Antonio Suanzes, será la encargada de representar a España en la competición. “Representar a España en Copa Jerez significa mucho para mí. El vino de Jerez es un referente de la gastronomía, y todo el equipo de Poncio by WM lo sabe”, declaró el chef Willy Moya durante la presentación de su propuesta para Copa Jerez.

El Mejor Evento Internacional del Vino Galardonado como Mejor Evento Internacional del Vino en los International Wine Challenge Awards, Copa Jerez Forum & Competition reunirá en su XI edición a algunos de los más importantes profesionales del mundo de la gastronomía y el vino. Dos jornadas de ponencias, catas, degustaciones, visitas a bodegas, espectáculos, y la más impactante exhibición de cocina en vivo con motivo de la final internacional de la XI Copa Jerez en la que los mejores restaurantes de ocho países compiten en directo para conseguir la mejor armonía con vinos de Jerez.

México, país que participa por primera vez en Copa Jerez y pone de manifiesto el carácter internacional y la expansión del evento, estará representado por el chef Oswaldo Oliva y la sumiller Leticia Álvarez, del restaurante Lorea, con un menú que destaca por su narrativa de mestizaje que fusiona sabores tradicionales mexicanos con los vinos de Jerez. Por su parte, el equipo del restaurante SOMM, compuesto por la chef Marina Claus y el sumiller Wim Casteur, representará a Bélgica; el chef Emil Rask Bahr y el sumiller Andreas Kobs Laursen, del restaurante Sdr. Bjert Kro, tratarán de defender la victoria de Dinamarca en la anterior edición; Países Bajos será representado por el equipo del restaurante Basiliek, con estrella Michelin, de la mano del chef Yornie van Dijk y la sumiller Anne Marie Nijhoff; el chef Ryan Fox y el director de bebidas Alex Wheatley Bell, de Midnight in the Garden, presentarán el menú creativo que representa a Estados Unidos; desde Alemania, el restaurante Novanta Bar & Restaurant competirá en la gran final con el chef Jan Nachtigall y el sumiller Daniel Jürgen Koge; y por último, en nombre de Reino Unido, el equipo del restaurante Silo x Apricity, formado por el chef Will Stoyle y la sumiller Zoé Donadio.

Experiencias Copa Jerez OFF

Copa Jerez Forum & Competition es también una oportunidad única para adentrarse en la cultura bodeguera jerezana a través de actividades exclusivas desarrolladas en las propias bodegas en un programa adicional que se conoce como Copa Jerez OFF. También durante la segunda jornada se organizará un gran showroom de marcas con la participación de una treintena de productores y más de 300 marcas de vinos de Jerez y Manzanillas para catar. Visitas y propuestas exclusivas en bodegas y viñedos, cena y espectáculo de clausura… Esta edición de Copa Jerez contará con una exclusiva oferta de actividades complementarias solo para congresistas.

Ya están a la venta las entradas para este congreso internacional en la web oficial de Copa Jerez. Además, todos aquellos que adquieran su pase durante el periodo de preventa disfrutarán de un descuento exclusivo del 30%.