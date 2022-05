"Hay unas ganas enormes de volver a disfrutar de este primer Vinoble tras la pandemia"

¿Qué sorpresas nos esperan este año en la programación de Vinoble?

Muchas y variadas. En este primer Vinoble, posterior a la pandemia, hay ilusión y unas ganas enormes de volver a disfrutar de la fiesta de los vinos generosos y especiales en un espacio incomparable como el Alcázar de Jerez con una ciudad volcada con el evento. Luis Flor -responsable institucional del Salón- y yo hemos intentado conjugar el disfrute con las bodegas históricas junto a nuevas realidades. Gente con experiencia y prestigio al lado de jóvenes con una extraordinaria preparación. Dar oportunidad a los grandes vinos andaluces junto a los españoles, europeos y del Nuevo Mundo vinícola. La preocupación es mostrar la viabilidad de los grandes vinos generosos andaluces. Por eso hemos potenciado todas sus vertientes por delante de catas exclusivas de vinos viejos del mundo que tienen menos sentido hoy.

¿Habrá catas en la bodeguita del Ayuntamiento como en el último Vinoble?

Por supuesto. En la edición pasada fueron un éxito y repetimos en este. Las catas del Ayuntamiento comenzarán el domingo por la mañana con un paseo por la historia de Málaga, Jerez y Sanlúcar en sus vinos con Victoria Ordóñez y Alberto Ramos Santana. A la tarde le llega el turno a Osborne en un recorrido por los tesoros de su casa a lo largo de los años y a Ximénez Spínola. El lunes contaremos con Paco del Castillo y una gran cata de vinos rancios tan olvidados y desconocidos para el público profesional. Terminaremos el martes dando paso a los tokays húngaros. Este año no se celebrarán catas en la plaza del Arenal como si sucedió en la pasada edición. Las catas de la bodega del Ayuntamiento serán a las 11 y 18 horas, excepto la de Ximénez Spínola, que es a las 19 horas.

En el programa hemos visto que este año hay muchas mujeres

Ja ja ja ja. No debería sorprender a nadie, aunque el hacerme esta pregunta supone que todavía no hemos llegado a la normalidad y a lo que debería ser común.

Hay muchos nombres nuevos…

Pueden ser nuevos en Vinoble, pero bien conocidos en el mundo del vino. El equipo de 'A la Volé' es un referente nacional en el mundo del champán y nos tienen preparada una cata impresionante sobre las tendencias nuevas, y no tanto, en el mundo del espumoso que tan bien conocen. Me hace una ilusión enorme que hayan aceptado este reto. Las 'Sherry Women' han preparado una cata bellísima recorriendo España y la crianza biológica. Ada y Pablo, de 'Meddis', nos sumergirán en el mundo del espumoso del paralelo 45 en el hemisferio sur. Tampoco podían faltar los fondillones a los que dedicamos tres catas hace unos años. Esta vez David Doñate, un prestigioso docente alicantino, junto a Eladio Martín, gerente de la D.O. Vinos de Alicante y los responsables de cuatro bodegas importantes que traen sus mejores vinos para mostrarnos las diferencias entre la crianza estática y dinámica en los fondillones. Málaga nos propone las mil caras de la moscatel con una persona histórica de la zona (Juan Muñoz), un emérito enólogo valenciano (Vicente) y la única e incomparable neerlandesa -de Utrecht- como Clara Verheij. Cristina Tierno lleva muchos años especializada en los oportos, esta vez nos enseñará el mundo fascinante de los tawnys.

… y valores seguros.

Pues sí, repiten Ramiro Ibáñez y Willy Pérez después de la memorable lección que dieron en el anterior Vinoble. Su cata se llenó la primera sin saber qué vinos se iban a catar. Eso lo dice todo. Antonio Flores, Osborne, Antonio Florido, Sergio Martínez, César Saldaña, Ferrán Centelles son nombres que dan categoría a cualquier evento. El centenario de Toro Albalá con muchas novedades comenzando por sus dos enólogas, la cata de pagos por parte de bodegas históricas va a ser un acontecimiento. Esas bodegas que han mantenido los pagos a lo largo de los años tienen mucho que decir: Fermín Hidalgo, Paola Medina, Victoria Frutos, Antonio Florido y Antonio Flores, ahí es nada. El homenaje a la isla de La Palma con sus grandes vinos no podía faltar de la mano de Carlos Lozano.

Dígame en voz baja alguna cata que nos recomiendes que no sea de las más renombradas.

Sin duda la de Paula y Virginia, de 'In Wine Veritas', con vinos de Montilla-Moriles el martes por la tarde. A nadie dejarán indiferente. No sé ni los vinos que van a poner, pero me da lo mismo porque harán disfrutar a los asistentes. Sangre fresca en el mundo del vino al que miran con amor, pero sin ninguna servidumbre.

Pero coincide con su cata…

Lo sé, pero recomiendo vivamente que vayan a la suya. Nadie se arrepentirá con su puesta en escena.

¿Sobre qué versará su cata?

Haré un hermoso recorrido por los vinos santos italianos y griegos junto a los passitos italianos. Los vinos santos son grandes desconocidos teniendo una historia increíble. Sorprenderán a los asistentes que queden en el final de Vinoble. Un recorrido por el Mediterráneo desde Tracia.

Y la cata de despedida, ¿qué sorpresas nos guarda?

Como siempre la despedida será con grandes vinos presentes en Vinoble. Vinos del mundo exclusivos y maravillosos.

¿Puede adelantar alguno de los vinos que estarán presentes?

Ja ja ja ja. Bueno, sólo uno: un palo cortado Cardenal especial, de Valdespino, que defenderá su enóloga Victoria Frutos como fin de fiesta.