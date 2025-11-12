La Sherry Week 2025 marca un récord histórico con más de 4.200 eventos en 27 países

La Sherry Week 2025 ha cerrado su edición más exitosa hasta la fecha con 4.209 eventos celebrados en 27 países, lo que supone un incremento del 38 % respecto al año anterior y consolida a esta cita como la mayor celebración mundial del vino de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar.

Según ha informado el Consejo Regulador de Jerez, entre el 3 y el 9 de noviembre, bares, restaurantes, bodegas y aficionados de todo el planeta participaron en catas, maridajes, clases magistrales y actividades gastronómicas que reforzaron la proyección internacional de estos vinos amparados por la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry.

El Reino Unido ha vuelto a ser el epicentro de la celebración con 1.846 eventos, un 123 % más que el año anterior, seguido de España, con 814 actividades, y de países como Japón, Brasil, Estados Unidos y China, donde la Sherry Week sigue ganando popularidad.

En España, Jerez ha sido el principal escenario con más de 150 propuestas que combinaron vino, gastronomía y cultura, entre ellas la experiencia Sherry & Books en el restaurante Matria, una cata dirigida por César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, y una sesión de cocina japonesa en Bodegas Faustino González. En Barcelona se estrenó la Sherry Cocktail Week, centrada en la mixología, mientras que Madrid y Sevilla acogieron cerca de un centenar de actividades cada una.

El evento ha alcanzado además una gran repercusión digital, con una audiencia estimada de 6,2 millones de personas y más de 20.000 interacciones en redes sociales, según datos de BrandMentions.

César Saldaña, presidente del Consejo Regulador Jerez-Xérès-Sherry, explica que "estamos encantados con los resultados de esta edición de Sherry Week, que ha constituido un récord en todos los aspectos. Ello no es sino el resultado del magnífico trabajo desarrollado a lo largo de todos estos años y de la capacidad de estos vinos extraordinarios para enamorar a paladares sensibles de todo el mundo. Es maravilloso ver tanta pasión compartida y tanta creatividad en todo tipo de actividades, siempre con el vino de Jerez como nexo de unión entre las culturas más diversas".

Creada en 2014, la Sherry Week ha celebrado más de 30.000 eventos en 44 países desde su nacimiento y se ha consolidado como un fenómeno global que impulsa el conocimiento, la difusión y el disfrute de los vinos de Jerez entre nuevas generaciones de consumidores.