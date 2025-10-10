Violeta Márquez y Teresa Chamizo toman posesión como concejalas de La Confluencia

En la mañana de este viernes se celebró un pleno con carácter extraordinario donde tomaron posesión las nuevas concejalas del grupo municipal de La Confluencia de la Gente.

De este modo, Violeta Márquez y Teresa Chamizo ya son ediles de la corporación municipal tras la reestructuración y renovación decidida en este grupo municipal confomada por las coalición de los partidos de Izquierda Unida y Ganemos Jerez. De este modo, Márquez ocupará el puesto de portavoz en sustitución de Raúl Ruiz-Berdejo. Mientras, Chamizo ocupará el acta que hasta hace unas semanas estaba en posesión de Kika González.

Este fue el único asunto que se abordó en la sesión plenaria celebrada en esta jornada. Raúl Ruiz-Berdejo y Kika González formalizaron sus respectivas renuncias a continuar como ediles de la corporación en un pleno celebrado a finales del pasado mes.

´Tras esta toma de posesión, el grupo municipal deberá nombrar en próximos días a la persona que ocupe la plaza de secretaria de grupo, puesto que hasta ahora estaba en manos de Violeta Márquez.