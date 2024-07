Vox advierte que Jerez puede sufrir "la irresponsabilidad" de Moreno Bonilla con la acogida de Menas

Vox Jerez manifestó en el último pleno municipal su profunda preocupación ante la intención del Gobierno de España de repartir, de forma obligada, a los menores extranjeros no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas y sus respectivos municipios. Una decisión que ha sido compartida por el señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que aseguraba hace unos días que “no le importaba acoger a 3 o 300”.

Antonio Fernández, portavoz de VOX en Jerez, ha mostrado su inconformidad con estas declaraciones, a las que ha tildado de “irresponsables y peligrosas” al crear un “efecto llamada sin precedentes que también podemos sufrir en Jerez”. Fernández asegura que, “si la solución a este problema fuese acoger a 300 menores extranjeros, no habría ningún inconveniente. Pero no es el caso, hay 6.000 en la puerta y otros 20.000 esperando para venir. Hablamos de una realidad que, o se controla, o no tiene fin”.

“Dice el presidente de la Junta que es capaz de atender a los menores a pulmón si hiciera falta, sin dinero del Estado. Ya podría atender también a pulmón las ambulancias que tanto necesita Jerez, y que tanto tiempo llevamos pidiendo. La solidaridad a la que tanto apela el presidente de la Junta también es acordarse a los que estamos aquí”, apunta Antonio Fernández.

El problema, asegura el portavoz, es que no se está cumpliendo con la Ley de Extranjería, en la que se contempla la prevención de inmigración irregular y la protección y retorno de los menores no acompañados. Algo que también aparece en el acuerdo suscrito con Marruecos en 2007, que establece como objetivo específico del acuerdo favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social. “No es debatible, se trata de cumplir con la ley”, dice Fernández.

Desde VOX señalan que, además de incumplir la ley actual, PP y PSOE han acordado la regularización de medio millón de inmigrantes. “El mensaje que estamos lanzando es preocupante”, dice Antonio Fernández, que afirma que se trata de un drama social para ambas partes. “Estas políticas están sacando a menores de sus casas, provocando sus muertes en el mar y abocándolos a un futuro marginal y de criminalidad. ¿A quién beneficia esto? A los andaluces y jerezanos seguro que no. Desde luego, VOX no va a ser cómplice de todo esto”, señala Fernández.

Lo que no entiende Antonio Fernández es que la solución del PSOE y PP siempre sea la misma: pedir más recursos. “No nos olvidemos que ese dinero sale del bolsillo de todos nosotros. Es muy bonito ser solidario con un dinero que no es tuyo y que te han confiado gestionar”.

Fernández recuerda el caso reciente del municipio alicantino de Guardamar del Segura, donde su alcalde “socialista y muy solidario” decidió acoger a más de 200 Menas. “Esta semana ha pedido auxilio al gobierno ante la terrible situación que están viviendo de inseguridad y delincuencia. ¿Estamos poniendo en peligro a nuestros vecinos por ser solidarios? Eso no es solidaridad”, dice Fernández.

Por ello, el portavoz de VOX Jerez ha propuesto en el pleno de Jerez un plan efectivo de repatriación de estos menores que accedan al país ilegalmente para que vuelvan con sus padres a sus países de origen. “Solo pedimos cumplir la ley. Los menores deben estar con su familia. Es el mayor acto de solidaridad que se le puede hacer a un menor”, señala Fernández, que pide a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que “dejen de prometer futuros inciertos cuando aquí no podemos asegurar ni el de nuestros hijos”.