VOX Jerez muestra su negativa a la subida de impuestos propuesta por el PP

VOX Jerez anuncia que votará en contra de la subida de impuestos que aprobará el gobierno municipal en el próximo Pleno de julio. Antonio Fernández, portavoz de la formación, recuerda a la alcaldesa que hace poco menos de un año prometió que no subiría ni un solo impuesto a los jerezanos y que tomaría medidas para controlar el gasto del Ayuntamiento. “No ha cumplido ni una cosa ni la otra”, dice Fernández, que afirma que "subir impuestos a los jerezanos no es la solución. Lo primero que debe hacer este gobierno es gastar menos en asuntos que no son estrictamente necesarios y, después, buscar fórmulas alternativas para ingresar más”.

VOX se posiciona en contra de cualquier subida de impuestos a los jerezanos mientras este Ayuntamiento siga gastando más de lo que ingresa. “Este gobierno debe controlar el déficit del Ayuntamiento antes de pensar en seguir pidiendo a la gente. Y aunque ahora quieran restar importancia alegando que no va a afectar a todo el mundo, no deja de ser una subida que van a pagar parte de los jerezanos”, señala el portavoz.

La formación recuerda que con el aumento de impuestos de Vehículos de Tracción Mecánica (IVM) se obtendrá una recaudación máxima de 823.890 euros y de 786.000 euros con el ICIO. Además, la subida del IAE afectará a 1.198 empresas que ofrecen sus servicios en la ciudad. “Un afán recaudatorio que no compartimos y que no apoyaremos. Ese mismo dinero se podría conseguir eliminando otros gastos superfluos. Esperamos que recapaciten y mediten otras vías para cumplir con Hacienda y las empresas”, apunta Fernández.

Antonio Fernández pone como ejemplo la contratación externa de estudios y trabajos técnicos. “El Ayuntamiento ha pasado de pagar 363.000 euros en 2015 a 4.250.000 euros en 2023 por estos servicios. Con la gran plantilla que tenemos, no es necesario subcontratar asesoramiento técnico y redacción de proyectos, lo cual respetaría el trabajo del personal municipal”, apunta el portavoz, que asegura que “si seguimos mirando partida por partida, es posible eliminar muchos más gastos que, en la situación en la que estamos, no son fundamentales. El Ayuntamiento de Jerez no se puede permitir malgastar un solo euro”.