Vox reclama una actuación integral en el Polígono El Portal para “dignificar el trabajo de quienes aportan empleo a Jerez”

Vox Jerez solicitará al gobierno municipal en el siguiente pleno que preste especial atención, con urgencia, al Polígono Industrial El Portal, tras comprobar el “estado de abandono generalizado” que sufre una de las principales zonas productivas de la ciudad.

Durante una visita realizada el pasado mes de octubre, los concejales de Vox recorrieron el polígono y mantuvieron conversaciones con autónomos y trabajadores que, día a día, afrontan "las consecuencias de una falta evidente de mantenimiento, limpieza y seguridad. Nos encontramos con calles descuidadas, aceras rotas, contenedores destrozados y vertidos de escombros en plena vía pública. Una imagen que no solo perjudica a quienes trabajan aquí, sino también a la proyección económica de Jerez”, ha afirmado el portavoz de Vox Jerez, Antonio Fernández.

Fernández ha recordado que las empresas ubicadas en El Portal aportan cada año millones de euros al Ayuntamiento, a través del IBI, el IAE o el ICIO, y que, sin embargo, “reciben a cambio el más absoluto abandono. Claro que hay dinero para mantener este Polígono como merece, pero debe gestionarse mejor”, apunta.

“Vox no está hablando de caprichos, hablamos de que quien sostiene la economía de Jerez, da empleo y aporta a las arcas municipales merece un entorno digno, seguro y bien cuidado. No se puede pedir a nuestros autónomos y empresarios que sigan apostando por Jerez cuando la administración municipal no cumple ni con lo básico”, ha subrayado.

Entre los principales problemas detectados, Vox destaca la falta de limpieza y vigilancia, el crecimiento incontrolado de vegetación, la acumulación de residuos y escombros y la ausencia de una señalización adecuada y un mantenimiento regular. “Sabemos que hay zonas privadas, pero las partes públicas son responsabilidad del Ayuntamiento, y su estado no puede justificarse. Lo que se ve es dejadez y falta de planificación”, ha añadido el portavoz.

Desde Vox Jerez insisten en que la mejora del Polígono El Portal no es solo una cuestión estética, sino una oportunidad de empleo y desarrollo económico. “Una ciudad que cuida sus zonas industriales es una ciudad que atrae inversiones. Pero si el primer polígono que ve un empresario al llegar a Jerez está lleno de basura y matojos, lo más probable es que decida instalarse en otro lugar”, ha advertido Fernández.

El portavoz ha concluido que Vox “seguirá defendiendo a los jerezanos que trabajan, que pagan sus impuestos y que levantan la persiana cada mañana. Ellos son quienes mantienen viva esta ciudad, y merecen un Ayuntamiento que esté a su altura”.