La Junta estima que en junio entrarán en vigor los nuevos festivos de apertura de centros comerciales en Jerez

Jerez no volverá a tener una nueva zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales (ZGAT) hasta, como muy pronto, el próximo mes de junio. El motivo es que la normativa comercial establece unos plazos de tramitación y entrada en vigor de esta figura que regula los domingos y festivos que pueden abrir las grandes superficies comerciales.

Esta previsión fue apuntada por la consejera de Empleo, Rocío Blanco, en una comparecencia realizada en la tarde de este miércoles en la comisión de empleo del Parlamento andaluz. En este sentido, apuntó que fue el pasado 4 de marzo cuando el Ayuntamiento de Jerez presentó una solicitud con una propuesta de nueva declaración. Aunque esta aún no está aprobada, todo apunta a que la administración autonómica le dará su visto bueno —de hecho llegó a decir en la sede parlamentaria que la darán "por buena"—. Ahora bien, y tal y como marca la normativa, no entraría en vigor hasta, como muy pronto, el 4 de junio dado que deben transcurrir tres meses como mínimo desde la presentación de la solicitud. Eso sí, aún tiene que aprobarse por parte de la Consejería, un trámite que aún no se ha culminado.

Días después de que el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) anulara la anterior zona de gran afluencia turística, el pleno del Ayuntamiento de Jerez, tras un informe del Consejo Social de la ciudad, aprobó una propuesta que plantea que únicamente sean las grandes superficies del centro de la ciudad las que puedan abrir los festivos de la Seman Santa y que el domingo de Gran Premio de España de Motociclismo sí puedan hacerlo todos los centros comerciales de toda la ciudad. La administración autonómica tiene tres meses para pronunciarse aunque, en el caso de no hacerlo, la solicitud se considera estimada.

Por el momento, y una vez que el alto tribunal andaluz decretó la ejecución de su sentencia —una decisión que también ha sido recurrida por la patronal de las grandes superficies, Anged—, Jerez no cuenta con ZGAT, aunque debe tenerla por ley. En este periodo transitorio, se aplican los horarios comerciales que, con carácter general, están establecidos para el conjunto de la comunidad autónoma. Por lo tanto, las grandes superficies comerciales podrán abrir el próximo 29 de junio. También podrán hacerlo el 6 de julio y los días 3, 15 y 31 de agosto, por citar únicamente los del periodo veraniego.

"La Consejería ha actuado de manera pulcra"

En su comparecencia en el Parlamento andaluz, la consejera defendió la gestión realizada por la administración que dirige señalando que ha sido "pulcra" y "siguiendo el cumplimiento de la normativa nacional". Recordó que el fallo del TSJA que anula la declaración de zona de gran afluencia turística aún no es firme puesto que la patronal de las grandes superficies anunció que piensa recurrirla, pero que ha podido aplicarse por la "celeridad" del Ayuntamiento de Jerez al solicitar la ejecución provisional de sentencia, que fue aceptada por el alto tribunal.

Ahora bien, Rocío Blanco cargó contra el anterior gobierno municipal del PSOE al que volvió a culpar de que la Junta de Andalucía estableciera una ZGAT extensiva a todo el término municipal y durante buena parte del año al no presentar una propuesta en tiempo y forma. Así, le acusó nuevamente de "haber jugado políticamente con trabajadores y comerciantes". "El anterior gobierno socialista de Jerez sabía la norma o, al menos, debía saberla", sentenció. Frente a esto, la consejera señaló que el actual ejecutivo, que es de su partido (PP), actuó con "diligencia" presentando un informe que ha sido la base de la sentencia del TSJA que anula la zona de gran afluencia turística y de solicitar la "ejecución de sentencia" para que a día de hoy no se siga aplicando.

En cambio, Mario Jiménez, en representación del PSOE, acusó al gobierno autonómico de haber aprobado en Jerez una ZGAT que "solo favorecía a las grandes superficies y perjudicaba a sus trabajadores". Recordó que fue el anterior ejecutivo socialista quien presentó el recurso contra la decisión de la administración autonómica. También le reprochó que, a pesar del pronunciamiento del TSJA, no lo hiciera cumplir durante la pasada Semana Santa, donde algunas grandes superficies decidieron abrir alegando que esta decisión no les había sido notificada.

Por su parte, el parlamentario de Vox Juan José Bosquet señaló que este problema fue generado por "la dejadez e ineficacia del PSOE, que pudo hacer más por esta causa.