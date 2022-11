138 días para la nueva era MotoGP

Números y estadísticas, en su justa medida, son útiles, entretenidos y fundamentales para ubicarse, comprender o resolver cualquier asunto. Otra cosa bien distinta son los algoritmos, definidos de forma escueta como el conjunto ordenado y finito de operaciones matemáticas que permiten hallar la solución a un problema. Se trata, sin duda, de un complejo método aritmético e informático que cada día cobra mayor relevancia en nuestras vidas, a las que, de hecho, controlan. Están hasta en la sopa y, en cierto modo, se nos atragantan. Eso sí, gracias a esos sofisticados sistemas de cálculo podemos hacer balance del Mundial de Motociclismo que ahora concluye en Valencia, e hipotetizar incluso con el que dentro de 138 días exactos iniciará una nueva era de MotoGP.

Ese número de jornadas (ciento treinta y ocho) que restan desde este domingo 6 de noviembre hasta el comienzo de la próxima temporada, podría considerarse como algo normal o habitual, pero no lo es, ni mucho menos; hay una clave encerrada en esa cifra que no es algorítimica, pero sí revolucionaria. Hasta ahora, se calculaba el tiempo existente entre grandes premios basándonos en los domingos de competición, pero eso ya es parte del pasado. Tanto es así que el Mundial de 2023 comenzará un sábado, concretamente el 25 de marzo en Portugal, pues esa nueva era de MotoGP contará con carreras al Sprint el día previo al Gran Premio de cada país, que seguirá disputándose los domingos. Con todo ello, este acelerado deporte ganará en espectacularidad y aumentará sobremanera sus alicientes, elevando, cómo no, tanto la competitividad como el grado de exigencia a pilotos y equipos. En un calendario con 21 pruebas puntuables, el más largo de su historia, los aficionados disfrutarán con 42 carreras de la máxima categoría, pues Moto2 y Moto3, mantienen solo una. Estas pruebas al Sprint tendrán lugar a las 15:00 (hora local) del sábado de cada Gran Premio y serán aproximadamente el 50% de la distancia de la carrera completa, sin que los resultados, que cuentan con su puntuación, afecten a la parrilla del día siguiente, ya que se mantiene el formato vigente de Q1 y Q2. Las reglas deportivas serán las mismas que en un Gran Premio completo el domingo.

La f-1 tiene menos

Ni que decir tiene que, con la introducción de estas carreras al Sprint en sábado, el beneficio será extensivo a todas las partes implicadas en el Mundial de MotoGP: los aficionados tendrán más acción y espectáculo, a la vez que los circuitos podrán ofrecer un evento más completo y atractivo, que redunde en una mayor afluencia de espectadores. Así lo considera Jorge Viegas, presidente de la FIM: "Tendremos una carrera de sprint el sábado por la tarde de cada Gran Premio, no como en la Fórmula 1, sino en cada Gran Premio. Pensamos que después de dos años de COVID, cuando todos hicimos sacrificios increíbles para seguir teniendo este Campeonato tan importante, es la hora de dar más exposición tanto en la tele, como a los espectadores que lo vivan en directo. Necesitamos más espectadores, necesitamos un mejor espectáculo, y necesitamos llenar los sábados". En esos mismos términos se expresa Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, empresa gestiona el Mundial de MotoGP: "El objetivo del Campeonato, de la FIM, IRTA y Dorna, ha sido desde el principio tratar de mejorar, en la medida de lo posible, todo lo que atañe a nuestro deporte: la seguridad, el espectáculo, todo. Estamos trabajando en todas las áreas, pero especialmente en eso. Hemos observado a otros deportes y estamos tratando de ofrecer un mejor espectáculo, especialmente para los fans, los promotores y la televisión. Con este nuevo formato ofreceremos un nuevo calendario que, en nuestra opinión, mejorará nuestra presencia en todos los Grandes Premios".

Desde mi humilde punto de vista, estas carreras al sprint sacarán de sus zonas de confort a muchos y elevará el nivel de exigencia en MotoGP, no digamos del espectáculo en su conjunto durante los grandes premios. Porque tengo algo muy claro: renovarse o sufrir. Eso sí, deben ser los pilotos quienes aporten su punto de vista al respecto. Lógicamente, hay detractores como Quartararo, que llegó a calificar las carreras al Sprint como "una estupidez", mientras que Marc Márquez es tajante: "Necesitamos mejorar el espectáculo y hacer que los grandes premios sean más atractivos para nuevos aficionados. Si este formato se implementa, me gusta, porque me encanta correr. Para mí está bien tener dos carreras el fin de semana" y añade: "Las carreras al sprint harán más espectacular MotoGP y darán un punto de vista distinto del fin de semana. Habrá menos tiempo de ensayos, y eso provocará que el trabajo de las fábricas sea aún más importante. ¿Puede haber algo más de riesgo? Pues sí, pero somos pilotos y yo personalmente lo acepto. Cada vez es más importante adaptarse al medio, y eso es lo que está haciendo Dorna. Se están haciendo esfuerzos, y este nuevo formato es una prueba de ello. Además, creo que la cosa no puede terminar aquí, sino que hay que seguir buscando la manera de enganchar a más gente, y veo al campeonato abierto a ello".

Aragón se cae

Es evidente que MotoGP busca una proyección más global, como confirman la inclusión de la India y Kazajistán al calendario. Estas incorporaciones también han traído consigo la 'caída' del Gran Premio de Aragón, síntoma inequívoco de que comienzan esas 'temidas' rotaciones que a Jerez le acabarán tocando un día u otro. En principio, tras 36 años ininterrumpidos con grandes premios, puede que en 2024 llegue la primera rotación para el trazado andaluz y después en 2026, aunque Carmelo Ezpeleta, máximo dirigente del Campeonato, afirmó el pasado año tras renovar contrato para 2022, 2023 y 2025: "Hemos firmado tres años con Jerez; pero haremos todos los esfuerzos para que sean más". Como se recordará, este sistema de rotación para la península ibérica incluye a Portugal y los cuarto trazados españoles. Rotar es lo normal, han llegado nuevos circuitos en países que nunca tuvieron grandes premios y no se puede estirar más el chicle con 21 pruebas en 2023, el calendario más largo de la historia que comenzará en marzo y terminará a finales de noviembre. España es la única excepción, el resto de países sólo tienen un Gran Premio en su suelo y aquí hay cuatro, un agravio comparativo. Por otro lado, aquellos que mantienen un discurso crítico con el interés que despierta el Mundial de MotoGP, en este calendario de 2023 tienen su 'medicina'. El Campeonato no puede estar más vivo y, además, el próximo año llegará renovado con esas carreras al Sprint del sábado. Más espectacular, imposible. Y ojalá Márquez luche por el séptimo título de MotoGP, será lo máximo.

Bueno será si contamos con ese entretenimiento, pues nuestra sociedad atraviesa una dura etapa de cambios y caos que, en muchos casos, no sabemos quiénes los dirigen. Sólo así puede entenderse que Elon Musk, multimillonario CEO de la empresa tecnológica Tesla haya afirmado sobre Twitter que "estás siendo manipulado por el algoritmo de formas de las que no te das cuenta", para después convertirse en dueño de esa polémica red social. Por tanto, ante un panorama tan disparatado, mejor buscar distracciones como la nueva era de MotoGP que se inicia dentro de 138 días exactos, una inmejorable fórmula de evasión y emociones fuertes, sin nada predecible o matemático. Vayan haciendo acopio de palomitas, serán 42 carreras y 21 grandes premios, lo nunca visto…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.