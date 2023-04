Dani Pedrosa y su ejemplo a seguir

Nadie es perfecto, pero algunos rozan la excelencia y son un ejemplo a seguir. Para avalar la brillantez de una figura del deporte, solemos hacer uso de sus irrefutables resultados estadísticos que, en el caso de Dani Pedrosa, siguen siendo demoledores cinco años después de haberse retirado. El tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP continúa imbatido como el español con mayor número de podios conquistados (11, 10 de ellos consecutivos) en los 38 años de historia del Circuito de Jerez, donde este abril de 2023 vuelve a competir como piloto invitado en un Gran Premio de España que ganó por cuarta y última vez en 2017. Quién sabe si el conocido como 'Pequeño Samurai', que tiene una merecida curva con su nombre en el trazado andaluz, será capaz de aumentar esa notoria renta de éxitos en el asfalto jerezano, pero lo que nadie duda es de su reputada solvencia estadística. De momento, al marcar el mejor tiempo en el primer entrenamiento y tercero del combinado al final de la primera jornada, ha puesto ya a todo el Mundial pendiente de él. Jerez es de Dani.

Tras una merecida jubilación, hay quien se dedica, como mucho, a cortar ocasionalmente el césped del jardín. Pero éste no ha sido el caso de Daniel Pedrosa Ramal, que abandonó la competición activa en noviembre de 2018 y un mes después ya estaba inmerso en el proyecto 'faraónico' de evolucionar la moto con peores resultados de MotoGP. Trabajador incansable como pocos, el legendario e infatigable piloto de Castellar del Vallés dejaba atrás la todopoderosa Honda para fichar como probador de KTM, marca austriaca a la que en un santiamén ayudó a ganar carreras y cuatro años después siguen haciéndolo, mostrándose regularmente competitivos como para soñar con lograr algún día el título de la máxima categoría.

De momento, Dani va a permitirse el lujo de volver a disputar un Gran Premio en el trazado donde ostenta el récord de podios españoles y con los colores de KTM: "Lo afronto con ilusión porque aquí en Jerez está toda la afición, pero también con un poco de incertidumbre por el hecho de llevar tiempo sin correr", señala un Pedrosa que conoce el asfalto jerezano como la palma de su mano, pues desde 2005 hasta 2014 se subió al cajón de los mejores once veces, diez de ellas ininterrumpidas, siendo por tanto el español que más podios ha logrado. En ese mismo ranking, a nivel internacional y en todas las categorías, sólo le supera Valentino Rossi, que logró 16 podios y nueve triunfos, aunque hay que tener en cuenta que el italiano comenzó a participar en el Mundial cinco años antes que el piloto catalán.

Dani logró cuatro victorias en Jerez, por lo que ocupa el segundo puesto en el ranking de triunfos nacionales que encabeza Jorge Lorenzo, ostentando ambos idéntica posición en lo que a 'poles' de MotoGP se refiere, pues el mallorquín cuenta en su haber con cinco y el del Sabadell posee tres. Por lo que respecta a vueltas rápidas de pilotos españoles, Dani Pedrosa cuenta con tres y ocupa el tercer puesto por detrás de Marc Márquez y Crivillé, que lograron cinco y cuatro, respectivamente. En general, las estadísticas sitúan al 'Samurai de Jerez' como uno de los pilotos con mejor palmarés global en la historia del trazado andaluz. Su prestigio está sobradamente acreditado.

Un grande de 1,58 metros

Aún siendo el piloto de menor estatura en el Campeonato, con sus 1,58 metros y sólo 51 kilos de peso, la trayectoria de Dani Pedrosa es tan ejemplar que al final de su carrera deportiva pasó a engrosar la exclusiva y reducida lista de Leyendas de MotoGP, formada por 36 pilotos, de ellos solo 5 españoles, siendo también protagonista de un fantástico documental cinematográfico titulado 'El silencio del Samurai' en el que de forma original relata andanzas, éxitos, sufrimientos y filosofía. En ese audiovisual se destaca, cómo no, a Alberto Puig, una de las personas más influyentes de su provechosa trayectoria profesional, primer español en vencer un Gran Premio de la categoría reina en Jerez en 1995, que fue su 'descubridor' en el año 1999 (Copa MoviStar) y estuvieron juntos hasta 2013, en el que ambos separaron sus caminos.

Curiosamente, cuando Alberto fue nombrado director deportivo de HRC, Pedrosa tuvo que colgar las botas y el casco, resultándole imposible continuar bajo la órbita de la marca nipona, a la que había aportado un palmarés difícil de superar. Dani lo explica de forma sencilla: "Las razones de mi cambio de equipo fueron muy simples y concretas: KTM me ofreció un buen proyecto y toda su confianza, mientras que el presidente de HRC, Yoshishige Nomura, me dijo que él no creía que con mi físico fuese a aportar la dirección que iban a necesitar los pilotos del equipo, Márquez y Lorenzo, físicamente más grandes que yo. Consideraban que para esa función de probador Stefan Bradl estaba más en su línea". El tiempo, evidentemente, no les ha dado la razón. más bien al contrario. Basta sólo con analizar la situación que vive Honda para caer en la cuenta de que no levantan cabeza y a KTM, por contra, Dani sí que les ha 'dado alas'.

Dani Pedrosa es el piloto que mayor número de podios a dado a Honda en su laureada historia, 153, siendo 54 de ellos con victorias. Desde 2002, hasta 2017, siempre logró al menos una victoria en cada temporada, 16 años consecutivos, algo que nadie más ha hecho hasta ahora. Como destacaba en un brillante artículo el veterano periodista Manuel Pecino, Rossi vio interrumpida su racha triunfal cuando decidió pasarse a Ducati. Hasta entonces, sumaba 15 temporadas consecutivas en las que siempre había conseguido subir a lo más alto del cajón. Nieto tuvo un año en el que no sumó victoria alguna, por lo que su récord particular quedó en 12 temporadas correlativas ganando. Lo más curioso de este dato, es que el récord de Dani va a durar muchos años más, pues el único piloto en activo que puede superar las 16 temporadas de Pedrosa era Márquez, que hasta 2019 encadenaba 9 años venciendo, pero en 2020 y precisamente con su grave caída de Jerez frenó la racha.

Doohan y Carmelo Ezpeleta lo aplauden

Dani, que este año está brillando también en su debut como comentarista de MotoGP en la televisión de DAZN, infunde un enorme respeto y admiración, refrendado por su gigantesco palmarés en el que, desde 2001 a 2018, amén de tres títulos mundiales (uno en 125cc y dos en 250cc) destacan también tres subcampeonatos en la máxima cilindrada e idéntico número de terceros y cuatro cuartos puestos, además de 54 totales entre las tres categorías que ha competido (31 en MotoGP), 52 segundos puestos y 47 terceros, con 153 podios de 296 grandes premios disputados. Sin olvidar tampoco sus 49 'poles' y 64 vueltas rápidas, siendo el tercer piloto de la historia con mayor número de podios (153), en una clasificación que encabeza Rossi (235), seguido de Agostini (159).

La guinda de este voluminoso currículum es el reconocimiento que ostenta como número uno indiscutible en la puesta a punto de motos de Gran Premio por, cómo afirma el cinco veces campeón mundial Jorge Lorenzo: "A nivel técnico, quizás Pedrosa es el mejor de la historia". Algo en lo que muchos coinciden, como el pentacampeón de MotoGP Mick Doohan: "Sin duda, hemos visto que Pedrosa ha llevado progreso para KTM. Con Dani han encontrado a alguien que puede llevar el proyecto en la dirección correcta" o el propio jefe máximo del MotoGP, Carmelo Ezpeleta al destacar "su finura y sensibilidad, unas cualidades que le permiten discernir hasta detalles inimaginables entre lo que funciona y lo que no. Creo que Pedrosa merecía un título de campeón en MotoGP, pero la historia, ya sabemos, es como es, aunque eso no le resta méritos para reconocer como lo hacen el resto de pilotos y yo mismo su valía y trabajo". De hecho, el prestigioso médico jerezano y gran aficionado al motociclismo, Enrique García del Río, le llama 'el tiralíneas', por su fama como 'arquitecto' del pilotaje eficiente y elegante.

Yo ya peino canas y, cada vez que escucho, veo o valoro a Dani Pedrosa, de solo 37 años, tengo la sensación de que, una de dos, o tiene un 'viejo en la barriga', o es sabio por naturaleza y experiencia de vida. Él dice que "en los momentos más delicados, suelo recurrir a mi interior, es el que siempre me ha guiado más. Cuando me centro en el silencio, me vienen las respuestas". Bendito su don que al mundo de la moto tanto bien le está haciendo. Ojalá otros aprendan con su ejemplo, pues como dijo el filósofo Johannes Eckhart: "Si quieres buscar la grandeza, olvídala y busca la verdad; de este modo alcanzarás ambas"…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.