Acosta se va al suelo y Dixon marca el mejor tiempo en Moto2 en Mandalika

Máxima emoción, caídas, remontadas y aceptables cronos. El británico Jake Dixon (Kalex) doblegó a su compatriota Sam Lowes (Kalex) al término de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Indonesia de Moto2 en el Circuito Mandalika de Lombok y fue el más rápido. Con un tiempo final de 1:35.897 logró una ventaja de más de cuatro décimas de segundo respecto al italiano Celestino Vietti (Kalex), con Sam Lowes (Kalex) en la tercera plaza, aunque sin poder mejorar su tiempo personal al sufrir una caída casi al final de la sesión.

Los españoles también tuvieron protagonismo en el top 10. Acosta, Fernández, Aldeguer y Arenas se clasificaron por ese orden desde la cuarta plaza hasta la séptima. De todos modos, el piloto de Mazarrón no lo tendrá fácil. Pesa sobre él una posible sanción si prospera una investigación abierta. Se cayó en la curva 2, lugar en el que momentos antes se había ido al suelo Canet y con los comisarios de pista aún retirando la moto y con bandera amarilla que obligaba a reducir la velocidad. Puede ser penalizado con varios segundos.

También lograron un puesto para la segunda clasificación directa el estadounidense Cameron Beauvier (Kalex), el conileño Marcos Ramírez (Kalex) y el italiano Romano Fenati (Boscoscuro).No consiguieron ese objetivo Jeremy Alcoba (Kalex) y el hispano argentino Gabriel Rodrig (Kalex), entre otros.

El Top 10 de la combinada

1.- Jake Dixon - (Inde GASGAS Aspar Team) - 1:35.897

2.- Celestino Vietti - (Mooney VR46 Racing Team) - +0.431

3.- Sam Lowes - (Elf Marc VDS Racing Team) - +0.594

4.- Pedro Acosta - (Red Bull KTM Ajo) - +0.632

5.- Augusto Fernández - (Red Bull KTM Ajo) - +0.739

6.- Fermín Aldeguer - (MB Conveyors Speed Up) - +0.750

7.- Albert Arenas - (Inde GASGAS Aspar Team) - +0.784

8.- Tony Arbolino - (Elf Marc VDS Racing Team) - +0.804

9.- Arón Canet - (Flexbox HP40) - +0.898

10.- Manuel González - (Yamaha VR46 Master Camp Team) - +1.074