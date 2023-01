Al-Attiyah critica con dureza a la organización del Dakar y responde en la pista

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) transformó su rabia en triunfo en la quinta etapa del Rally Dakar, en la que Carlos Sainz se dejó 1:57 en la meta de Ha'il respecto al vencedor, vigente campeón y líder de la general.

El jeque criticó con dureza la decisión del Comité de W2RC de aplicar la Equivalencia de Tecnología (EoT) y dar 8 kilovatios más de potencia (11 CV) a los Audi, entre ellos, el de Sainz. En la arena, el de Toyota conquistó la primera etapa en la que se aplicó el cambio.

Por su parte, la española Laia Sanz (Astara) sufrió un accidente del que resultó ilesa, pero que acabó con su coche destrozado, cuando solo habían transcurrido 28 kilómetros de especial.

Al Attiyah consolidaba su dominio en el penúltimo punto de paso, con Loeb a 35 segundos y Peterhansel a seis más, mientras que Sainz trataba de meterse en la batalla, a 1:17. El madrileño fue a más y a falta de menos de 50 kilómetros mejoró los tiempos de Loeb y Peterhansel y volvió a pulir la desventaja con Al-Attiyah en 12 segundos para situarse a 1:05.

El catarí apretó y en meta mejoró en 1:57 el tiempo de Sainz -cedió 52 segundos en el último tramo- y en 3:44, el de Peterhansel. Loeb llegó a casi 20 minutos del vencedor en otra mala jornada y el saudí Yazeed Al Rajhi escaló a la cuarta plaza.

Caída de Barreda en motos

El australiano Daniel Sanders perdió el liderato, que ahora ostenta Skyler Howes con su Husqvarna, mientras que el argentino Kevin Benavides es segundo a 44 segundos, mientras que el español Joan Barreda se encuentra a 4:58 del líder pese a sufrir una caída.

"Ha sido una etapa difícil. Me tocó abrir pista y hasta el punto de repostaje me encontré con otros pilotos, rodamos juntos y nos perdimos", relató el de Torreblanca. 'Bang Bang' admitió que ahí perdieron bastante tiempo y que la caída posterior le dejó "algo confundido. Ha sido un rebote en una hierba de camello, he salido hacia delante y me cayó la moto encima y me dio en la cabeza", comentó.