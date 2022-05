Alex Rins: “Pilotar ha sido como meter un gato en agua”

No partía muy optimista Álex Rins en la cita de este domingo en Jerez. El piloto de Suzuki llegaba a Jerez como segundo clasificado empatado con Fabio Quartararo, y sale cuarto a 20 puntos del francés. La razón: puesto 19 y cero puntos para el catalán.

Y todo “por un susto”. Una apurada en la curva 6 en la que Rins dejó “marca, y cada vez que pasaba la veía”. “Ha sido una carrera muy rara, con un feeling fatal”, reconoce el catalán, quien añade que “veía que no podía hacer lo que quería. He perdido unas posiciones en las primeras vueltas, porque me he visto bloqueado por varios pilotos, pero después no podía parar la moto, se movía el neumático, e incluso recuperando posiciones después las perdía”.

No esconde Rins que “ese susto me ha marcado. A partir de ahí, cada vuelta iba mal, no sol en esa curva, sino en otras curvas que se me dan muy bien y que soy rápido”. Y todo “a pesar del ADN de Suzuki”, ese que le destaca a la firma japonesa en curvas complicadas. “Ha sido imposible. No ha sido un problema como el de Mir, porque son otros datos, pero es cierto que después de ese susto el ritmo no ha sido malo, pero el pilotaje ha sido como meter un gato en agua”. En definitiva, el de Suzuki asegura que “no se ha perdido ese ADN, pero me han costado las curvas rápidas”.

En cuanto al calor vivido en la carrera de Jerez, Mir aseguraba que había afectado. Por contra, Rins mantiene que “con calor no vamos tan mal, e incluso, cuando hay algo menos de grip, damos un paso adelante, como en Catar con calor”.

Para acabar, se le pregunta por el Mundial: “Lo de hoy afecta como una caída, porque es un cero y es una carrera donde poder sacar puntos, pero quedan muchas carreras por delante. Estamos cuartos a 20 puntos y no es tanto porque queda mucho por delante”.