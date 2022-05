Joan Mir: "¿El Mundial? Ahora prefiero esperar"

Quería dar un golpe sobre la mesa y hacer podio en Jerez, pero finalmente, Joan Mir salió noveno y acabó la carrera de MotoGP en sexta posición. El mejor de las Suzuki en Jerez analiza la carrera de este domingo: “Normal que se haya visto aburrida. Sólo hemos visto trenecitos y, si alguien se cuela, adelantas, pero si no, no”.

Una circunstancia que, según el piloto balear, se está dando en Jerez: “En los últimos años este circuito está siendo así, muy de stop and go, pero si te pones detrás, te pierdes”. De hecho, Mir asegura que “el ejemplo perfecto es cuando iba detrás, llegaba al rival, y me volvía a ir para atrás. Venía bien, y en dos vueltas el rendimiento se pierde”. Un problema de neumáticos, ya que, según el de Suzuki, “el delantero estaba caliente y cuando me he puesto detrás, pues se ha calentado más”.

El piloto español señala que “ha hecho calor, pero ha afectado sobre todo en la manera de llevar la moto porque patina más, sobre todo el delantero. En temperaturas más frescas, la moto funciona mejor, para mí”.

Y ahora llega el verano, más problemas: “Intentaremos dar con una solución, hay que trabajar para entender el problema y que traigan cosas para mejorar la moto en estas condiciones de calor. En estas condiciones, la posición en la que sales, posición en la que te quedas”.

¿Y ahora qué? “Mañana debemos probar, no hay mucho material, las cosas como son, pero hay que probar mas cosas”, asegura. En cuanto al Mundial: “Después de esta carrera prefiero esperar a contestar, pero confío en mi equipo. Hemos tenido este problema en Jerez, que no podíamos estar arriba ni acercarnos a los de arriba, pero toca mejorar".