Álvaro Bautista dilapida su ventaja

A Álvaro Bautista se le empieza a complicar el campeonato del mundo de Superbike. El piloto español del equipo Aruba.it Ducati ha salido de la Ronda de Misano, séptima prueba puntuable del certamen de motos derivadas de fábrica, con tan sólo 16 puntos de ventaja sobre Jonathan Rea.

El toledano comenzó la temporada como un tiro, venciendo en las primeras 11 carreras -el Mundial de SBK tiene tres carreras cada fin de semana- y salió de Assen con 61 puntos más que su más firme oponente, el norirlandés y cuatro veces campeón Jonathan Rea. En los tres siguientes grandes premios, el de Kawasaki ha reducido la distancia a los 16 puntos y ya nadie habla de paseo de Ducati. Parte de culpa la tiene la limitación de 250 revoluciones por minuto que aplicó Dorna y la FIM a la Panigale a partir de la prueba holandesa, limitando el motor a 16.100 rpm.

No obstante, la mayor responsabilidad es de un Bautista que en los dos últimos 'rounds' se ha ido al suelo en dos ocasiones, en ambas liderando la carrera. En Jerez, después de ganar la Carrera 1 y la Carrera Superpole, al toledano se le iba el tren delantero de la Ducati y perdía 25 puntos con Rea, ganador de la Carrera 2 en el Circuito Ángel Nieto. Este fin de semana en Misano, el de Ducati sólo podía ser tercero en la Carrera 1 que se adjudicaba Rea, ganaba la Carrera Superpole (que sólo otorga 13 puntos al ganador) y se volvía a ir al suelo en la Carrera 2 que, nuevamente, ganaba Rea. El español, al menos, sumaba un par de puntos gracias a su 14ª plaza.

El piloto español, en declaraciones a GpOne.com señalaba estar "enfadado conmigo mismo. He cometido dos errores en dos carreras. El error ha sido grave y se ha debido a mi exceso de confianza. El verdadero problema era la confianza con la moto, tenía tanta confianza que no me di cuenta del cambio de condiciones", expresó.

Sea como fuere, el Mundial de Superbike se aprieta justo cuando se ha pasado el ecuador del certamen. Quedan seis rondas, 18 carreras y 378 puntos en juego. El tetracampeón con la moral por las nubes y el aspirante con las dudas que siempre dejan las caídas y sin tener todavía claro cuál es su futuro en la estructura del equipo italiano, algo que Bautista quiere tener cerrado antes del parón vacacional de mediados de julio.