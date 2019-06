Victoria doce más uno de Bautista en el Circuito de Jerez Ángel Nieto

Álvaro Bautista ha conseguido la victoria doce más uno de la temporada al imponerse en la Tissot Superpole del Mundial de Superbike, triunfo que ha celebrado en la curva Ángel Nieto junto al monumento al campeonísimo español. El toledano da así un nuevo zarpazo al Mundial y suma unos puntos muy valiosos en la carrera por el título, máxime teniendo en cuenta que Jonathan Rea sólo pudo ser cuarto tras salir desde la última posición por la sanción que le impuso Dirección de Carrera por el incidente que protagonizó junto a Alex Lowes.

A special win, in a special place. 12+1 victories for Bautista remembering Angel Nieto at Jerez