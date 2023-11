Amador Jaén disputa este sábado el 5º Solo Renault Turbo en Gádor

La quinta edición del Solo Renault Turbo y el 6° Rally-Crono Villa de Gádor, pruebas organizadas por la Escudería Valle del Andarax, se celebran desde este viernes 24 hasta el domingo 26 de noviembre en la localidad almeriense de Gádor y Amador Jaén no faltará a la cita.

En la jornada del sábado, los protagonistas serán los históricos del rombo. Esta prueba sólo admite a los modelos Turbo de la marca francesa y los R5 GT Turbo copan la mayoría de inscripciones. Una vez más, el piloto jerezano Amador Jaén tomará salida con su Soplillo, pero en esta ocasión irá acompañado por Gabriel Sanjuán Jr., hijo de su habitual copiloto. Los de Peyo Competición vienen de disputar el Andalusia Rally Legend, donde cuajaron una buena actuación y ofrecieron un bonito espectáculo ante la numerosa afición de este tan especial Rally.

Por otro lado, en la jornada del domingo, los protagonistas serán los equipos que luchan por el Andaluz de Rally-Crono. Esta prueba cierra el certamen y de ella saldrá el ganador de 2023. Para esta ocasión, el jerezano Alberto García, acompañado de Alejandro Castillejo, tomará salida en una competición que conoce bien, ya que fue campeón en 2021 como piloto y Alejandro en 2022 como copiloto. García correrá por primera vez este año debido a motivos de presupuesto. Cabe destacar, que el coche con el que competirán no será su habitual Renault Clio Sport, sino el emblemático Soplillo, el Renault 5 GT Turbo de Amador Jaén, que supondrá toda una sorpresa para los demás participantes y aficionados que se den cita en la prueba almeriense.

Amador Jaén ha explicado que "nos hace mucha ilusión estar de nuevo en tan emblemática prueba, es una competición muy esperada por toda la afición y, además, ir acompañado en esta ocasión por Gabi Jr. lo hace aún más especial" y subraya: "Es un punto de encuentro para los amantes del rombo y el buen ambiente está asegurado. No quiero dejar pasar esta ocasión para agradecer a la gente que está trabajando duro en dejar el Soplillo a punto, especialmente a Talleres Los Parientes, Nene's y a todo mi equipo".

Por su parte, Gabi Sanjuán Jr. no oculta su ilusión y admite que "es todo un honor participar junto a Amador en esta prueba. Es como de la familia y lo teníamos pendiente desde hace tiempo. Por fin ha llegado la hora de disfrutar de nuestro coche desde dentro. Disfrutaré al máximo de la experiencia y pondré mi granito de arena para que todo salga a pedir de boca".

Por último Alberto García ha desvelado que "tras un año de parón, me parecerá mentira estar subido en un coche de carreras. Llevaba mucho tiempo con ganas de probar la joya de la corona. Este coche es muy especial para mi equipo y también lo siento como mío. He trabajado mucho con mi padre en él y, tanto al jefe de Peyo como al propio Amador y a mí, nos hacía ilusión correr alguna carrera. Una vez más me acompaña Álex, que domina el trazado a la perfección. La idea es disfrutar y empaparme de las sensaciones que da la Bala Verde".

Los pilotos, como siempre, han querido "agradecer enormemente el apoyo mostrado por nuestros patrocinadores, Embutidos España e Hijos, Automotor 10, Grupo Cadimar Fevimar, Bar Javi, Caníbal Espacio Gastronómico, Sumijerez, CASH Romeral, Jerez Pan, Restaurante Don Pepe, Cantalejo Gamma, Don Colchón, Autoescuela Gabriel, Talleres Verano, Taller Los Parientes, Sixtema y Carnicería El Altillo".