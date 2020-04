Aragón y Misano cambian de fecha en el Mundial de Superbike y se cancela Imola

La pandemia de coronavirus (COVID-19) ha obligado a nuevas modificaciones en el calendario del Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike 2020. Al tiempo que continua la lucha contra el COVID-19, la FIM, gobiernos, responsables de circuitos y Dorna WSBK Organization informan que algunas pruebas se han reprogramado y la de Imola ha tenido que ser cancelada.

La carrera de Aragón, originalmente programada entre el 22 y 24 de mayo en el circuito de MotorLand Aragón, se ha retrasado hasta finales de agosto, y su celebración se ha fijado para el fin de semana del 28 al 30 de ese mes. El Round de la Riviera di Rimini en el Misano World Circuit Marco Simoncelli también se ha reprogramado. Originalmente previsto del 12 al 14 de junio, pasa ahora a celebrarse entre el 6 y el 8 de noviembre.

Además, después de valorar y revisar una serie de escenarios y de acuerdo con los responsables del circuito, se anuncia con pesar que el Round Acerbis de Italia, previsto en el Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, ha sido cancelado.

El presidente de Fórmula Imola, Uberto Selvatico Estense, ha expresado su tristeza por la cancelación: "Hay una profunda amargura por esta dolorosa decisión, y lo digo no solo como presidente de la compañía que gestiona el circuito, sino sobre todo como un gran entusiasta del motor que espera cada año la ronda de Imola con el entusiasmo de un niño. Por otra parte, somos conscientes de que se ha tomado la decisión correcta, para proteger la salud del público y de los profesionales todo lo posible, un aspecto principal más allá de cualquier tema económico y/o deportivo".

"Sin embargo -añade Estense-, como persona optimista, rápidamente he dejado de lado el descontento para dar espacio a la idea de 2021, que nos compensará emocional y objetivamente por las adversidades actuales y, junto con Dorna, ya estamos evaluando la planificación de un Round italiano de SBK para 2021, y espero también que por los siguientes tres años. El entusiasmo y el deseo de comenzar de nuevo nunca debe faltar en estos meses, que serán fundamentales para un renacimiento, no solo de Italia, sino también del deporte de motor en nuestro país. Estamos listos y decididos a retomar el camino con mayor fuerza y motivación para que no se desvanezca una herencia de historia y empresas deportivas de las cuales el Autodromo di Imola siempre ha estado a la vanguardia".

Gregorio Lavilla, director del Campeonato, anunciaba "con gran pesar la cancelación del Round italiano debido a la situación actual creada por la COVID-19. Teniendo en cuenta el calendario ya complejo que se anticipa hoy y la situación meteorológica que podríamos encontrarnos más avanzado el año, hemos acordado con el circuito que era mejor cancelar la ronda de este año. A pesar de este revés, estamos trabajando intensamente para planificar un evento aún mayor para los próximos años en este circuito italiano y, esperamos con impaciencia ver de nuevo el paddock en este trazado histórico en 2021".

La FIM y Dorna WSBK Organization seguirán trabajando con los gobiernos y los responsables de los circuitos para continuar priorizando la seguridad de todos Cualquier otra actualización del calendario WorldSBK 2020 se comunicará en consecuencia.