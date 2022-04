Bagniaia: “No me atrevo a decir que podré ir a por la victoria"

Cuatro décimas de ventaja sobre Fabio Quartararo convirtieron a Pecco Bagnaia en el poleman del Gran Premio de España. Con un registro de 1:36.170, Pecco Bagnaia se convirtió en el piloto más rápido del sábado, consiguiendo su mejor tiempo de vuelta hasta la fecha.

Motivado con sus resultados, Pecco Bagnaia confirma que se siente satisfecho al no haber cometido "ningún error" hoy, añadiendo que "hoy me ha acompañado la suerte. He ido mejorando en cada sesión y me estoy volviendo a sentir bien a la hora de frenar".

Un punto más que podría llevar al italiano a lograr la victoria en Jerez. "Me siento muy bien y ha llegado el momento de pensar en los puntos, así que este domingo será la primera oportunidad que tendré para luchar por la victoria", asevera. "Será muy importante finalizar por delante de Fabio [Quartararo], aunque lo imprescindible es estar en la lucha”, destaca Pecco, quien quiere ser cauto de todas formas: “No me atrevo a decir que podré ir a por la victoria, es verdad que estoy cómodo, pero lo más importante para mí es estar en la pelea".

El 'holeshot', ese dispositivo mecánico que comprime el amortiguador trasero antes de la salida y acorta la altura de la moto, puede ser determinante en la carrera de mañana, según el piloto de Ducati: "Para mí, en este circuito es importante el holeshot en la salida. Por ejemplo, en la salida de las curvas, la cinco sobre todo, puedes tener un poco de wheelie, pero sí es verdad que es menos útil en comparación como la última curva de Austin. Para mí donde más sirve es en la salida".

Problemas en el hombro

Por último, el italiano habla de las molestias que ha ido sufriendo estos días: "En comparación con ayer, mi hombro ha empeorado, pero es lo normal. Esto no será una limitación de cara a la carrera de mañana, ya que para el time attack no me ha supuesto ningún problema.

Podrá empeorar mañana pero no creo que sea un problema". Así las cosas, Pecco Bagnaia lo dará todo en un domingo donde considera que "cuatro pilotos serán los más fuertes". El piloto italiano quiso referirse a Aleix Espargaró, Joan Mir y Fabio Quartararo, sin descartar a Marc Márquez. "Para mí Aleix [Espargaró] y Joan [Mir] tienen un buen ritmo, pero también es cierto que creo que Fabio [Qaurtararo] y yo hemos hecho más o menos el mismo trabajo, ya que ambos hemos rodado con gomas usadas"