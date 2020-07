Los dos pilotos del Pata Yamaha WorldSBK Official Team, Toprak Razgatlioglu y Michael van der Mark, han retrocedido una posición con respecto a la primera sesión del día y afrontarán la jornada del sábado situados en séptima y octava posición.

Otras categorías

WorldSSP El piloto italiano Andrea Locatelli (Yamaha), líder de la clasificación general con 25 puntos merced a la victoria que consiguió en la prueba inaugural de Australia finalizaba la jornada de hoy con el mejor tiempo de la sesión al parar el crono en la tanda matinal en 1.42.988 a la postre el más rápido del día. Segunda posición para Steve Odendaal (Yamaha) con 1.43.399, mientras el alemán Peter Oettl era tercero con 1.43.445. El mejor español era Isaac Viñales que paraba el crono en 1.43.718 que le colocaba en la sexta plaza a final del día. Buen rendimiento del piloto andaluz Alex Ruiz que en su primera incursión en esta categoría lograba finalizar en la décimo segunda plaza con 1.44.539.

WorldSSP300 El Campeonato del Mundo de Supersport 300, estrena temporada aquí en Jerez dado que no participó en Australia. Esta categoría, centrada en los pilotos más jóvenes, ha desarrollado como las anteriores dos mangas de entrenamientos, en su caso, divididas en dos grupos dado el alto número de participantes inscritos. De la suma de las tres sesiones libres (contando la que se celebrará mañana) saldrán los 30 mejores tiempos con derecho a participar en la Tissot Superpole y por tanto en las dos carreras programadas durante el fin de semana. Los no clasificados entre estos 30 mejores, participarán mañana en la denominada 'Last Chance Race'. Los españoles Mika Pérez y Unai Orradre fueron los mejores tiempos al final del día en el grupo A, marcando en el caso de Pérez un tiempo de 1.53.609 por el 1.53.770 en que paró el crono Orradre., mientras el británico Tom Booth-Amos se adjudicaba el mejor tiempo (1.53.756) en el grupo B donde el mejor español fue la piloto de Kawasaki, Ana Carrasco que finalizaba decimosegunda con 1.54.408.