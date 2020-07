Jerez y el Mundial de Superbike, al rojo vivo

Tercero en la clasificación y ganador de la primera carrera del año, Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha WorldSBK Official Team) fue uno de los grandes protagonistas en Phillip Island. Tras convertirse en el primer piloto turco en liderar la clasificación general (después de la Carrera 1), está listo para seguir batiendo récords.

Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) es quien lidera el Campeonato del Mundo después de su fenomenal debut con Kawasaki. En el podio en la Carrera 1 y victorioso en la Carrera 2 , la consistencia de Lowes le señala como el hombre a batir en España. Hay que recordar, sin embargo, la mala suerte que tuvo en la ronda jerezana de 2019 . Esa colisión con su ahora compañero de equipo Jonathan Rea en la última vuelta provocó una rivalidad que en 2020 aún no se ha recrudecido. Lowes tiene dos cuartos puestos como mejor resultado en la pista andaluza, mientras que Rea, que llega como cuarto del Mundial, tiene dos victorias a su nombre en Jerez , el circuito donde aseguró su primer título mundial en 2015. El año pasado logró solo un podio, un segundo puesto en la Carrera 2.

Protagonistas

Alex Lowes "Me siento muy emocionado, como si fuera el comienzo de una nueva temporada, después de tanto tiempo sin correr. He tenido dos entrenamientos muy buenos con la ZX-10RR y siento que entiendo mucho mejor la moto, lo que será crucial para ayudarme a encontrar una puesta a punto para las altas temperaturas de Jerez. Ahora tenemos dos rondas seguidas, lo que será un bonus después de unos meses de descanso. Dos fines de semana de carreras y seis carreras bastante seguidas, ¡será divertido! Obviamente voy a echar de menos a los aficionados, pero sé que las carreras van a ser geniales, así que deberían asegurarse de seguirnos por la tele y apoyarnos desde allí".

Jonathan Rea "Estoy deseando volver a competir después de este largo parón en el calendario. En las últimas semanas he podido familiarizarme de nuevo con mi Ninja ZX-10RR y disfrutar de nuevo. Los test de Misano y Montmeló han sido positivos. Fuimos capaces de lograr lo que queríamos, que era ser competitivos tanto en nuestro ritmo de una sola vuelta como en el ritmo de carrera larga. Jerez es un gran circuito y lo disfruto. Creo que el trabajo y las conclusiones a las que hemos llegado durante los test nos ayudarán este fin de semana en las condiciones de calor, cuando el nivel de agarre no es el óptimo. Será extraño correr sin los aficionados en la tribuna con y el paddock vacío, pero estoy deseando que llegue el día".

Álvaro Bautista "Para esta carrera va a haber importantes cambios. En Honda han estado trabajando muchísimo, sobre todo en Aragón. La parte electrónica, que todavía estaba muy verde y había que poner todo en su sitio: la manera de entrar la potencia de la moto, con el freno motor... La electrónica es súper importante. El motor tiene potencia pero sí que es verdad que me faltaba un poco de feeling a la hora de parar la moto. En esta segunda ronda me siento más confiado que en Australia y creo que la tendencia es positiva y para crecer más, ya que Jerez es un circuito que me gusta mucho y estoy muy feliz de estar de vuelta aquí. El objetivo será acercarme a las posiciones de cabeza y luego ya veremos".