Cádiz, muy presente en el Gran Premio de Jerez

El Gran Premio de España de MotoGP ya está aquí. Jerez alberga este fin de semana la cuarta prueba de la cita mundialista y el Circuito ultima los preparativos para la gran fiesta del motor en la Catedral del Sur. Los trabajadores del trazado se afanan para que ningún detalle pase por alto. La pista presenta un estado óptimo y durante los últimos días se han pulido los últimos flecos para que todo esté a pedir de boca.

La prueba del Mundial de Motociclismo cuenta con un feed que soportan la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez, que a su vez tiene un acuerdo de colaboración con la Diputación de Cádiz. La parte principal del canon la sufraga la Junta, que a cambio obtiene un retorno publicitario tanto en el trazado jerezano como en otras pruebas 'estratégicas' para el sector turístico andaluz.

De igual forma, Diputación de Cádiz -cuya aportación en 2023 al Circuito fue de 230.000 euros- también 'publicita' la provincia durante el Gran Premio. Se han colocado vallas anunciando la web de Turismo de Cádiz en la que se 'venden' las bondades de la provincia, con el lema 'Cádiz quiere verte' en español y también en inglés (Cádiz wants to see you) y también usando la imagen de una flamenca sobre una lona gigante que se verá en las imágenes de televisión cuando las enfoque el helicóptero que suele hacer el seguimiento de las carreras.