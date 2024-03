El PSOE rechaza de plano cambiar el nombre del Aeropuerto de Jerez

El PSOE ha expresado "su más firme rechazo" a la posibilidad de que el Aeropuerto de Jerez cambie de nombre tras la propuesta en este sentido del alcalde de El Puerto, Germán Beardo, partidario de que pase a llamarse Aeropuerto de Jerez-Cádiz.

El grupo municipal socialista lamenta que la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo no haya reprobado a su compañero de partido (PP) en su intento de devaluar a la ciudad con esta propuesta.

A juicio del portavoz socialista, José Antonio Díaz, “la alcaldesa no ha estado a la altura de nuestra ciudad. El gobierno de Pelayo es un gobierno débil, porque no defiende los intereses de Jerez. Al parecer, Pelayo no quiere molestar al Partido Popular y no ha tenido el valor necesario para reprobar al alcalde de El Puerto, que pretende cambiarle el nombre al aeropuerto de Jerez, como ya propuso Teófila Martínez".

Díaz considera que la regidora jerezana debería "haber llamado al orden" a Beardo para "zanjar la cuestión de forma contundente". En este sentido, prosigue, "el PP tiene obsesión por cambiar el nombre del aeropuerto de Jerez. ¿Por qué quieren cambiarle el nombre? ¿Por qué la alcaldesa esquiva el tema hablando del número de vuelos y no enmienda a Beardo diciéndole con claridad que nuestro aeropuerto se llama Aeropuerto de Jerez? Si tanto les gusta cambiar nombres ¿por qué no reclaman que la Universidad de Cádiz pase a llamarse Universidad de Jerez, que es la ciudad más importante de la provincia y la que más aporta?”.

El portavoz socialista reaviva con estas declaraciones el enfrentamiento que protagonizaron ambos partidos en 2008 y que quedó aparcado después de que, ante la propuesta realizada entonces por la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Fomento indicaran que no tendrían ningún problema en cambiar el nombre por el de Aeropuerto Jerez-Cádiz o Cádiz-Jerez siempre y cuando los dos ayuntamientos se pusieran de acuerdo.

José Antonio Díaz aprovecha la coyuntura para ejercer de abanderado de la ciudad, ya que “Jerez tiene su propia identidad, su propia marca, conocida internacionalmente, y la primera autoridad de la ciudad tiene la obligación de defender a Jerez cuando es atacada". Por contra, denuncia que "con Pelayo, Jerez está indefensa. La alcaldesa no ha sido contundente a la hora de defender el nombre de Jerez para su aeropuerto. Ha sido sumisa a los intereses de su partido. Y nos preocupa que el PP esté preparando el terreno para intentar quitarle a Jerez el nombre de su aeropuerto”.

E insiste en que la alcaldesa "se ha puesto de perfil" en este asunto, que "el PSOE tiene claro: el aeropuerto se llama Aeropuerto de Jerez y no hay más que hablar. Nosotros vamos a defender a nuestra ciudad, su imagen y su proyección exterior de cualquier ataque, cómo el que internamente ha hecho el Partido Popular”.