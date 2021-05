Con la de este sábado, son ciento ochenta y seis las caídas acumuladas por Marc Márquez en los 13 años que lleva disputando grandes premios de motociclismo.

¿Qué hace distinto este percance de los anteriores? Pues muy sencillo: que es el primero tras el gravísimo accidente sufrido en julio de 2020 en este mismo Circuito de Jerez, a consecuencia del cual ha estado nueve meses fuera de la competición y ha sido objeto de tres complicadas intervenciones quirúrgicas, una de ellas de ocho horas.

Sucede esta caída 186 en su regreso al trazado donde ganó por última vez en 2019 y donde, antes de irse al suelo el pasado año con tan negativas consecuencias, protagonizó la remontada más brutal que se haya visto en MotoGP.

Marc sabía que vendrían nuevos accidentes y, si salió indemne de su regreso en Portugal, en Andalucía no ha podido evitarlo. Eso sí, pese a lo aparatoso, sus maltrechos hombros no han acumulado nuevos daños. Pero está claro que en su recuperación, todo golpe puede ser un nuevo paso atrás que ralentice la vuelta a su 'normalidad' de llevar la voz cantante en este deporte acelerado y de vértigo.

Márquez busca reencontrarse, volver a ser el de antes, pero aún no va cómodo, su cuerpo aún no es el que fue, la moto tampoco está en el mejor momento y, todo unido, trae consigo estrellarse a más de 160 kilómetros por hora. Esperemos que el suma y sigue de caídas inherente a MotoGP no genere pérdida de confianza porque, por mucho que se dude, me reafirmo: "Márquez no es de goma"...

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.