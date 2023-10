Cara y cruz para los pilotos del HRC en Jerez

Xavi Vierge e Íker Lecuona, los dos pilotos del Team HRC acabaron el primer día de entrenamientos en Jerez con el 18º y 11º puesto respectivamente y encaran un sábado incierto en la última prueba mundialista del WorldSBK en la que se va a decidir el campeón.

El barcelonés comentaba sus impresiones tras el FP2 diciendo que fue "un primer día extraño aquí en Jerez. No pudimos aprovechar todo el día porque las condiciones de la pista por la mañana esencialmente hicieron que la primera sesión fuera inútil. En la FP2 las condiciones mejoraron pero aún no eran perfectas, con algunas zonas húmedas aquí y allá alrededor de la pista".

Después, aseguraba que "mis sensaciones sobre la moto también fueron un poco extrañas desde el principio, no me sentí mal, pero no pude encontrar la confianza para ir más rápido. Dicho esto, no hay ningún problema específico, por lo que probablemente sea solo unir los puntos y mejorar todo el paquete. Comprobaremos los datos y haremos algunas comparaciones con nuestras referencias de pretemporada".

Por su lado, Lecuona valoraba así la jornada: "El día fue complicado en cuanto al tiempo y a las condiciones de la pista. Básicamente nos perdimos por completo la sesión de la mañana, con la pista medio mojada y medio seca después de la lluvia durante la noche. Sin embargo, nuestra sesión de la tarde tuvo un buen comienzo y pude rodar muy cerca de los mejores hasta unos quince minutos antes del final, cuando todos pusieron un nuevo juego de neumáticos".

"Los demás mejoraron pero nosotros no pudimos y no sabemos realmente por qué no pudimos dar el paso que todos los demás dieron con neumáticos nuevos. Las sensaciones sobre la moto fueron buenas y todo está funcionando bastante bien, pero no podemos ser lo suficientemente rápidos, así que debemos verificar los datos para encontrar una respuesta y hacer algunos cambios en la moto".