Razgatlioglu presiona a Bautista en Jerez, pero "no tengo ritmo"

Toprak Razgatlioglu sabe que sólo un milagro le convertiría en campeón en su último fin de semana como piloto de Yamaha -se marcha a BMW-, pero ha comenzado presionando a Álvaro Bautista en Jerez con el mejor crono del FP2, el único válido después de que por la mañana sólo cuatro valientes' se atrevieran a salir a una pista en condiciones podo fiables por la lluvia caída la noche anterior.

"Fue difícil porque nadie rodó en el FP1, las condiciones de la pista eran extrañas. En el FP2, todo el mundo salió y yo noté menos agarre", resumía el turco. "No fue sólo un problema mío, todos tuvieron las mismas sensaciones. Mi moto iba peor que la de los demás, derrapaba demasiado, no tenía agarre ni podía girar. Hay algunas cosas positivas. Espero poder mejorar la moto, sólo necesito un poco más de agarre para tener un buen ritmo. He hecho buen tiempo, pero necesito un buen ritmo. Ahora no soy muy fuerte", dijo.

Respecto a Bautista, manifestó que "es muy fuerte en esta pista, intenté seguirle para entender en qué zonas su moto es mejor. Su salida de la curva 5 es increíblemente rápida. Y a la salida de la última curva hay mucha diferencia. Sólo estoy intentando ver en qué curva puedo atraparlo".

Para volver a sus problemas: "Necesito una buena puesta a punto porque siento que derrapo mucho. Seguiré luchando por la victoria. Espero que mañana la moto esté mucho mejor. Primero necesito una buena Superpole, luego una buena carrera. Espero luchar como en Portimao, entonces sentiré mejor la moto y empezaré a disfrutar. Estoy concentrado y con hambre de ganar".