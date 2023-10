Rea, decepcionado tras el primer día en Jerez

Jonathan Rea, seis veces campeón del mundo de Superbike, se despide este fin de semana de Kawasaki -ha firmado por Yamaha- y no ha tenido un buen inicio del Round de Jerez, 13º tras el primer día: "Ha sido un día decepcionante, porque por la mañana estaba demasiado húmedo para hacerlo bien, pero no lo suficiente como para hacer un test completo en mojado, así que hemos pasado la primera sesión en el box. Por la tarde, la moto me ha dejado sin sensaciones, sin tracción trasera", explicó.

El norirlandés señalaba que "pensábamos que teníamos un problema con el neumático, así que lo cambiamos, pero seguíamos teniendo el mismo problema. La moto no aceleraba con normalidad, lo que es muy extraño. Los chicos van a echar un vistazo ahora para entender qué ha pasado. No estoy seguro de si es el nivel de agarre del circuito, porque la moto es la misma que antes, la puesta a punto es la misma, la electrónica es la misma, así que hay trabajo por hacer", dijo.

Por su parte, Alex Lowes, que sufrió una caída y sólo pudo ser 16º: "Ha sido una pena el tiempo que ha hecho hoy. Ya desde la segunda sesión se puede ver por los tiempos por vuelta que el estado de la pista no era ideal. Era fácil cometer un error, ya que llevábamos varias semanas sin rodar. La idea era salir y dar muchas vueltas para recuperar la velocidad y obviamente no lo hemos conseguido. Pero la moto se sentía bien y espero que mañana tengamos condiciones más consistentes para poder hacer una buena carrera".

Para el británico, "no había mucho que aprender en esa sesión en la que el agarre era escaso. Ha llovido mucho en Jerez últimamente y no hay mucha goma en el circuito. Así que es obvio que la pista va a mejorar. Mis sensaciones no han sido tan malas. Fue una lástima el incidente con el parche mojado, pero sé que la moto funciona bien aquí y no he perdido el entusiasmo para la calificación del sábado y la primera carrera".