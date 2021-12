La DGT desmiente que haya alguna luz V16 homologada

La Dirección General de Tráfico ha desmentido una serie de bulos difundidos relacionados con la luz V16 y su homologación. La luz V16 será el dispositivo de emergencia que sustituirá a los triángulos de emergencia a partir del año 2026.

Aunque la DGT habla sobre la importancia de este tipo de tecnología, reconoce en un comunicado que actualmente no existe posibilidad de comprarla homologada por este organismo. Además, añade que si ya se ha comprado el dispositivo y este no es homologado, deberá ser sustituida por uno que sí cumpla con la homologación prevista y que aún no se ha hecho pública.

La progresiva implantación de la luz V16 se pretende llevar a cabo porque los clásicos triángulos de emergencia no están resultando tan efectivos como se suponía. En situaciones de emergencia en carretera han demostrado ser poco visibles o llegar a ser más un estorbo que una ayuda útil.

Por qué no se pueden usar todavía las luces V16

El motivo principal por el que la DGT no recomienda la compra este tipo de dispositivos, es porque todavía no se ha publicado la homologación que permita su conexión a la plataforma DGT 3.0, una app que permitirá, entre otras cosas, geolocalizar las incidencias registradas en carretera.

La DGT publicará en el mes de enero de 2022, el proceso por el que se procederá a la certificación de aquellas luces V16 que cumplan con las características de luminosidad y de conectividad. A partir de febrero de 2022, los fabricantes de coches podrán llegar a los servicios técnicos para comprobar que cumplen con este tipo de normativa.

Las luces que sí cumplan con esta reglamentación, se podrán conectar con DGT 3.0 antes del 1 de enero de 2026. A partir de esta fecha, este tipo de conectividad será obligatoria.

Planes de futuro con DGT 3.0

Gracias a los planes de la Unión Europea, que destinará 3.500 millones de euros, se espera que para 2025 este tipo de plataforma se empiece a consolidar. Con esta tecnología se logrará mejorar la circulación de diferentes zonas, ya sean cvías urbanas, carreteras o autovías. El impulso de la tecnología 5G, es la que puede propiciar el salto de la app DGT 3.0 y sus múltiples funciones.